Волонтёры «Роснефти» высадили почти 40 тыс. саженцев деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Коллективы крупнейших нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий, а также научных институтов и сети АЗС «Роснефти» приняли участие в международной акции «Сад памяти» и высадили почти 40 тыс. саженцев деревьев в различных городах страны.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания и её дочерние общества участвуют в различных экологических волонтерских инициативах.

В рамках акции «Сад памяти» сотрудники Компании высаживали деревья в Уфе, Оренбурге, Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Саратове, Иркутске, Ангарске, Томске, Удмуртской Республике, Ленинградской и Московской областях.

В частности, более 80 работников Центрального Аппарата «Роснефти» и дочерних предприятий Московского региона приняли участие в посадке леса на территории Отрадинского лесничества. Благодаря усилиям добровольцев высажено 9,8 тыс. сеянцев сосны на участке леса, пострадавшем от пожара более двух лет назад.

Сотрудники компании «Сибинтек» высадили 7 тыс. деревьев. Акция прошла в регионах присутствия – в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Самарской области, Рязани, Липецке и Ачинске.

Активисты предприятия «Башнефть-Полюс» вышли на эколого-патриотическую акцию вместе с семьями. Субботники в Уфимском лимонарии стали уже традицией. В этом году волонтеры провели обрезку кустарников и собрали мусор, высадили саженцы маньчжурского ореха, кустарники спиреи и новую для учебно-опытного хозяйства культуру – санберри – многолетник, известный своей полезной ягодой.

Сотрудники «Удмуртнефти» и «Оренбургнефти» высадили деревья со школьниками общероссийского «Движения первых»: 4 тыс. саженцев ели на площади 1 га в Воткинском районе Удмуртии, 79 саженцев берёзы в Сорочинском городском округе Оренбургской области. Деревья улучшат состояние атмосферного воздуха и станут напоминанием будущим поколениям о бессмертных подвигах предков.

Волонтёры «Самаранефтегаза» высадили 6 тыс. сеянцев сосны на территории Федоровского лесничества в Самарской области. В текущем году в регионе планируется высадить более 58 тыс. саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 30 га.

Работники Новокуйбышевского завода масел и присадок провели несколько патриотических акций. В одном из скверов Самары были высажены берёзы, рябины, клёны и ясени. В селе Горки и поселке Маяк у мемориалов сельчанам, погибшим в годы ВОВ, заводчане с учениками школы № 12 высадили 150 саженцев хвойных деревьев.

К акции «Сад памяти» присоединились и активисты Куйбышевского НПЗ – высадили 1 тыс. саженцев сосны в Ставропольском лесничестве Самарской области. За последние два года экологи и волонтёры Куйбышевского НПЗ высадили более 1,5 тыс. молодых дубов в Волжском лесничестве и 5 тыс. сосен – в Красноармейском и Красноярском.

Волонтёры Саратовского НПЗ высадили в городских скверах 200 саженцев елей, сосен, лип и берёз. Сотрудники Сызранского НПЗ – 80 лип. Инициативу поддержали преподаватели и курсанты Сызранского высшего военного училища летчиков. Деревья были высажены на аллее училища, а также на территории двух образовательных учреждений города.

«Верхнечонскнефтегаз» впервые принял участие в международной акции. Стараниями волонтеров в Иркутском лесничестве высажены 3,5 тыс. сеянцев сосны сибирской. Предприятие выступило региональным партнером акции «Сад памяти», организовав культурную программу для более 500 участников мероприятия.

Работники Ангарского завода полимеров высадили в городском сквере «Пионер» 79 саженцев клена – по количеству лет, прошедших со Дня Великой Победы. В посадке участвовало более 100 работников предприятия, а также члены их семей. Для детей провели квест-игру и мастер-класс по изготовлению флорариумов. За два года в парке 10-летия Ангарска было высажено порядка 130 саженцев рябины и кустов спиреи, а на улице Ленина недалеко от знаковой стелы «Город, рожденный Победой» – 300 саженцев сирени.

Сотрудники предприятий «РН-Шельф-Арктика» и «РН-Эксплорейшн» вместе с волонтерами других организаций принимали участие в акции на разных площадках в Москве, Московской и Тульской областях. Многие пришли с детьми, чтобы они могли посадить свои первые деревья. На площадках Дмитровского лесничества вблизи деревни Еремино высажено более 3,5 тыс. саженцев ели. В Кубинском лесничестве в Московской области – 1140 двухлетних сосен. На окраине поселка Заокский Тульской области – 60 молодых дубов.

Волонтеры «ТомскНИПИнефть» высадили почти 300 саженцев сосны вблизи аэродрома Головино. Около 1 тыс. сосен высадили в Саду памяти под Гатчиной в Ленинградской области сотрудники «РН-Северо-Запад» – в годы Великой Отечественной войны в этих местах шли ожесточенные бои. Волонтёры «РН-Северо-Запад» регулярно наводят порядок на братских могилах – этой весной они работали на Кронштадтском кладбище и в месте захоронения работников торфопредприятия, которое обеспечивало топливом блокадный Ленинград.

«Роснефть» и её дочерние общества уделяют большое внимание мероприятиям по высадке лесов, способствуя устойчивому развитию экосистем, сохранению биологического разнообразия, а также борьбе с изменением климата. За последние три года благодаря усилиям Компании высажено более 26 млн деревьев. Работники Компании поддерживают многие федеральные экопроекты, такие как «Зеленая весна, «Вода России», «Чистые берега», «Мы чистим мир» и другие.

Справка: Международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» приурочена к 79-летию Великой Победы. Движение организовано для увековечивания памяти павших в годы войны. Инициатива вовлекает людей со всей России в решение экологических проблем, в том числе по сохранению и восстановлению утраченных лесов.

28 мая 2024 г

