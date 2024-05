Более 90 домов с балюстрадами капитально отремонтировали в столице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За время реализации программы капитального ремонта столичные специалисты восстановили 92 жилых дома с балюстрадами. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

В рамках работ мастера приводят в порядок многоквартирные здания, независимо от стиля и года постройки. Они тщательно восстанавливают все классические архитектурные элементы, например балюстрады. Обычно это серия коротких фигурных столбиков или колонн, поддерживающих перила. В такой конструкции они называются балясинами и чаще всего встречаются в классической и неоклассической архитектуре.

Дом с симметричным фасадом и венчающим карнизом

Среди восстановленных зданий с балюстрадами — восьмиэтажный дом на проспекте Мира (дом 71, строение 1). Он был возведен в 1938 году по индивидуальному проекту архитекторов В.И. Минкова и П.А. Нестерова в стиле советского неоклассицизма. Главный фасад симметричный, три нижних этажа рустованы. Вдоль дома тянутся пояса с балюстрадой, между которыми расположены ниши, декорированные пилястрами с капителями коринфского ордера. Периметр дома украшает венчающий карниз.

Капитальный ремонт здесь прошел в 2021 году. Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подъезды, подвальное помещение объекта и заменили инженерные системы.

Над рустованной частью фасада располагается масштабная балюстрада во всю длину дома, а также отдельные конструкции с балясинами находятся на уровне седьмого этажа. Ремонт фасада начали с расчистки и промывки всех поверхностей от загрязнений. Далее восстановили штукатурный слой и нанесли антигрибковую защиту. Кроме того, привели в порядок балконы и архитектурный декор. В завершение фасад окрасили в несколько оттенков бежевого цвета, среди которых «бежевый мел», «серо-бежевый» и «бежевая груша наши». Одновременно с основным комплексом работ мастера обновили цоколь, входные группы и водосточные трубы.

Дом с окнами разной формы

Капитальный ремонт также прошел в восьмиэтажном здании на Воронцовской улице (дом 27/35, строение 1). Его построили в 1939 году в стиле неоклассицизма. Первые два этажа выделены рустовкой, а фасад украшен пилястрами с капителями коринфского ордера и колоннами. Неповторимый вид наружной стене придают оконные проемы разной формы и вразброс расположенные балконы. По всему периметру тянутся межэтажные профилированные карнизы и венчающий карниз с фризом.

В 2022 году здесь привели в порядок фасад, а также заменили инженерные системы. На фасадах есть балконы с балюстрадами. Специалисты отремонтировали штукатурный слой наружной стены и обработали антисептическим составом. После всех восстановительных процедур по колористическому решению фасад окрасили в цвета «светлая слоновая кость» и «бежевый мел».

Помимо этого, в подъездах обновили штукатурный и красочный слои стен и потолков, напольную плитку, а также отремонтировали перила. Привели в порядок и крышу дома: заменили обрешетку, ветхие стропила и кровельное покрытие. В качестве утеплителя уложили очень эффективные и легкие современные минераловатные плиты. Все деревянные элементы крыши обработали огнебиозащитным составом, который предотвращает возникновение пожаров.

Дом п-образной формы

Еще одно здание находится на Дмитровском шоссе (дом 5, корпус 1). Оно примечательно тем, что имеет разноуровневый план в шесть — семь этажей. Его построили в 1941 году по индивидуальному проекту в постконструктивистском стиле. Дом обладает п-образной формой со сквозным проездом, выделенным порталами. Фасады подчеркнуты фактурой крупноблочной кладки, а также есть декоративные неоклассические элементы в виде межэтажных поясов, пилястр, балюстрад, замковых камней, модульонов и лопаток.

Капитальный ремонт здесь прошел в 2023 году. Специалисты восстановили наружную стену, уделив особое внимание сохранению исторического облика декоративных элементов. Парадный фасад дома на уровне третьего этажа проложен масштабной балюстрадой во всю длину. Для того чтобы сохранить первозданную красоту здания, был разработан уникальный проект проведения работ, учитывающий конструктивные и декоративные особенности объекта.

Восстановление началось с расчистки и ремонта штукатурного слоя. Было необходимо восстановить гладкие, а также рустованные стены фасада. Затем специалисты нанесли антигрибковый раствор в местах намокания и окрасили наружную стену в цвета «пастельный песок» и «серо-желтый имбирь», сохранив историческое колористическое решение.

Большую работу провели по сохранению архитектурных элементов. Кроме того, они привели в порядок балконы, входные группы и цоколь. На завершающем этапе заменили отливы, а также отремонтировали внешний водосток и откосы.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов.

