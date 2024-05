27.05.2024 Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi zapewni kadry dla komponentu wojsk medycznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

27 maja br. wicepremier w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi poinformował o odtworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej. Szefowi MON na konferencji towarzyszył sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk.

Rozwój edukacji medycznej żołnierzy to jeden z istotnych punktów trwającej transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W resorcie obrony narodowej trwają obecnie prace nad koncepcją powołania wojsk medycznych.

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz wspólnie z wojewodą łódzkim, prezydent Łodzi oraz rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podpisał list intencyjny w sprawie powstania w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej.

„Dziękuję za list intencyjny, który jest wyrazem zaangażowania miasta i województwa w cały proces odtwarzania Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Bez was jest to niemożliwe, a z wami będzie to bardziej efektywne. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego stanowi dziś nie tylko laboratorium doświadczeń, ale też inkubator umiejętności dla studentów, dla podchorążych. Bardzo dziękuję podchorążym – za zaangażowanie, za waszą misję. Dziękuję, że wstąpiliście do Wojska Polskiego i jesteście w gronie tych, którzy uczą się najpiękniejszego dla mnie zawodu medycznego. Ja będąc już zawodowym politykiem od kilku dobrych lat, nigdy nie przestałem być lekarzem. Potrzebujemy dziś młodości i energii” – podkreślił w swoim wystąpieniu wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił, że odtworzona Wojskowa Akademia Medyczna zapewni kadry niezbędne dla rozwoju komponentu wojsk medycznych oraz będzie realizować kursy specjalistyczne dla żołnierzy różnych rodzajów sił zbrojnych.

„Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi będzie korzystać z doświadczeń wojny na Ukrainie przygotowując najlepszych wojskowych medyków. W akademii będą szkolić się także żołnierze, którzy nie będą lekarzami, ratownikami, czy pielęgniarzami, ale będą nabywali umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To jest bardzo ważne, bo kolega w okopach jest twoim pierwszym ratownikiem. To pokazuje wojna na Ukrainie” – zaznaczył szef MON.

„Mam świadomość, że znajdujemy się w momencie historycznym. Tak, jak ten rok 2002, który przeszedł do historii, jako ten, w którym zlikwidowano Wojskową Akademię Medyczną, tak ten rok jest tym, kiedy Wojskowa Akademia Medyczna stanie na nogi, kiedy przez parlament przejdzie ustawa i będziemy mogli powiedzieć, że Wojskowa Akademia Medyczna staje się faktem. Jestem przekonany, że otwieramy wspaniałą kartę historii. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim podjęcia tej decyzji” – podkreślił obecny podczas spotkania w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk.

Podczas wizyty w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi szef MON spotkał się z podchorążymi Kolegium Wojskowo-Lekarskiego, przyszłymi lekarzami wojskowymi.>>> GALERIA – Szef MON w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

***Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi to jednostka szkolnictwa wojskowego, która realizuje szkolenie żołnierzy w ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych, a w szczególności m. in. kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu medycznego, oficerów i podoficerów korpusu medycznego w ramach różnego rodzaju kursów medycznych.

MIL OSI