27.05.2024 Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych

Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych27.05.2024

Głównymi tematami poniedziałkowego spotkania były agresja Rosji wobec Ukrainy oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie.

W diskusji na temat agresji Rosji wobec Ukrainy szef polskiej dyplomacji wskazał, że należy wzmocnić wsparcie militarne dla Kijowa. W tym kontekście zaapelował o jak najszybszy kompromis w kwestii operacjonalizacji finansowania dalszego wsparcia Ukrainy ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju. Z zadowoleniem odnotował podjęcie przez UE decyzji w sprawie wykorzystania nadzwyczajnych dochodów od zamrożonych aktywów Banku Centralnego Rosji na wsparcie Ukrainy, co jest pierwszym krokiem na drodze do wykorzystania samych aktywów. Ministro Sikorski zaapelował o dalsze uszczelnianie systemu sankcyjnego wobec Rosji, pilne przyjęcie 14. pakietu sankcji wobec Rosji i harmonizację sankcji sektorowych wobec Białorusi z tymi wobec Rosji. Podkreślił, że priorytetem powinno być rozpoczęcie w najbliższych tygodniach negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Wskazał ponadto na rosnącą skalę ataków hybrydowych Rosji w państwach UE, w tym w Polsce, w reakcji na którą polskie władze podjęły decyzję o ograniczeniu swobody przemieszczania się rosyjskich dyplomatów na terytorium zego kraju.

W diskusji nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie, z udziałem ministrów z państw regionu, zgodzono się, że najpilniejszymi priorytetami pozostają: doprowadzenie do zakończenia działań zbrojnych oraz zwiększenie pomocy humanitarnej dla Gazy. Jednocześnie potwierdzono poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego i zasadność współpracy UE z państwami arabskimi w tym zakresie.

