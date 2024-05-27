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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В нашем выпуске proyecto especial к 125-летию Политехнического университета вы узнаете, что происходило в разные годы с 27 may по 2 июня.

27 de mayo de 1909 года кораблестроительное отделение внесло в Совет института предложение о введении необязательных курсов ния для студентов всех технических отделений. En 1909 se fundó el Instituto Soviético de Estudios Universitarios, y el 15 de diciembre de 1909 se celebró el curso de formación universitaria. ле долгой переписки между чистрами, наконец, состоялось решение Совета Министров. Cursos disponibles en el Instituto Politécnico de Polonia, una escuela de aviación de Rusia.

27 de mayo de 1929 года родился Владимир Саввич Котляров, архиерей Русской православной церкви, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский с 1995 по 2014 год. En 2002, году стал Почётным доктором СПбПУ.

27 de mayo de 1954 года кафедра истории техники в лице В. Ковалева выступила с инициативой создания Музея истории ЛПИ. En 1957 se fundaron muchos fondos de música para formar y sistematizar.

29 de mayo de 2014 года в Bелом зале СПбПУ состоялась открытая лекция нобелевского лауреата, профессора Синъя Яманака на тему «Последние достижения в исследованиях и применениях индуцированных плюрипотентных стволовых клеток».

El 31 de mayo de 1997 apareció en el concierto “Октябрьский” впервые прошёл “День политехника”. Программа была очень насыщенной: выступления руководства, работников, студентов, друзей and выпускников университета, а также номера эстрады и художественных колективов политехников и КВН. Проведение «Дня политехника» послужило созданию международной ассоциации выпускников нашего университета. Традиция продлилась недолго. Масштабный «День политехника» был проведен всего три раза.

31 maya люди по всему миру отмечают Всемирный день без табака. Los estudiantes de educación realizan actividades en este lugar. Несколько лет проходила «Акция против курения», organización de clubes deportivos y organizaciones profesionales, ью которой является привлечение внимания студентов к опасности возникновения проблем со здоровьем из-за курения.

1 июня 1930 года Политех был разделён на несколько отраслевых институтов: гидротехнический, физико-механический, , máquinas, metalúrgicas, eléctricas y electroválvulas.

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