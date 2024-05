Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

El 31 de mayo de 1997 apareció en el concierto “Октябрьский” впервые прошёл “День политехника”. Программа была очень насыщенной: выступления руководства, работников, студентов, друзей and выпускников университета, а также номера эстрады и художественных колективов политехников и КВН. Проведение «Дня политехника» послужило созданию международной ассоциации выпускников нашего университета. Традиция продлилась недолго. Масштабный «День политехника» был проведен всего три раза.

В нашем выпуске proyecto especial к 125-летию Политехнического университета вы узнаете, что происходило в разные годы с 27 may по 2 июня.