Эксперты ГУУ наградили участников Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

25 мая 2024 года в рамках XXIX Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва» в Гостином дворе состоялась церемония торжественного награждения VII Всероссийского конкурса молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города», в состав экспертного жюри которого традиционно входят представители ГУУ.

Конкурс направлен на поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в планировании и создании проектов благоустройства городской среды. Участниками стали молодые граждане в возрастных категориях 10 — 13 лет; 14 – 17 лет и 18 – 35 лет, предложившие свои идеи в 38 номинациях.

В Гостином дворе собрались 470 участников из 70 субъектов Российской Федерации. Свердловская область стала лидером по количеству человек в делегации, а самыми активными в конкурсе были жители Камчатского, Краснодарского края, Сахалинской, Владимирской, Ростовской, Новосибирской области.

Сначала собравшиеся приняли участие в конференции «Участие молодых граждан в формировании комфортной городской среды».

Спикерами мероприятия выступили сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, Председатель комиссии Московской городской Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, директор Института развития местных сообществ, доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Кочнев и другие.

«Я очень рада, что городская среда меняется не только в Москве. Очень много изменений происходит в регионах России: благоустраивают скверы, сады, дворы по программе «Комфортная городская среда». И очень важно, что городская среда – это не только благоустройство мест, но и вовлечение граждан», – отметила Светлана Разворотнева.

Сразу после конференции состоялась церемония торжественного награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города». Победители конкурса были награждены путевками в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Алые паруса» на специализированную смену «Территория развития — городская среда». Участники старшей возрастной категории будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных корпорациях.

От Государственного университета управления в состав экспертного жюри вошли доценты кафедры государственного и муниципального управления Ирина Милькина и Татьяна Шушунова. Также в состав экспертного жюри вошли представители Минстроя России, Союза архитекторов России, Фонда развития территорий, образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, архитектурных бюро.

«Я в конкурсе участвую как эксперт уже не первый год и очень впечатляет, что с каждым годом все больше неравнодушных молодых людей принимает участие. У них есть огромное желание изменить скучные, депрессивные территории, улучшить условия своей жизни, учёбы. И важно, что многие из них уже показывают реальные результаты своего участия в этих изменениях» – поделилась своими впечатлениями о конкурсе Ирина Милькина.

Организационное сопровождение конкурса осуществлялось студентами ГУУ 3 и 4 курса образовательных программ «Урбанистика и управление городом», «Государственное и муниципальное управление»: Полиной Гудковой, Ксенией Архиповой, Дианой Давыдовой, Анастасией Борис.

Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» входит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, на 2023/24 учебный год. Победители войдут в федеральный реестр образовательного центра «Сириус», «Таланты и успех». Более 100 педагогов получат благодарности и удостоверения о повышении квалификации по теме: «Участие молодых граждан в формировании комфортной городской среды».

Конкурс проходит при информационной поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Российской академии архитектуры и строительных наук, МИТУ-МАСИ, Союза архитекторов России, Общественной палаты Российской Федерации.

