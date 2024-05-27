Финансовые новости: Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств

Мошеннические интернет-ресурсы: направлено на блокировку в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в адрес регистраторов доменных имен (ед.), динамика ( %)

Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проверочные мероприятия и снятие с делегирования в отношении 510 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.