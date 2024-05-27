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Финансовые новости: Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Годовые данные об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств опубликованы в разделе «Аналитика».

Операции без согласия клиентов (ОБС): общая картина

Количество ОБС,
ед.		 Объем ОБС,
тыс. руб.		 Доля возмещенных (возвращенных)
средств (от объема), %		 Количество предотвращенных ОБС, ед. Объем предотвращенных ОБС, тыс. руб.
Среднее значение за предшествующие четыре квартала (с I по IV квартал 2023 года включительно) 291 498 3 947 852,97 8,7 8 692 847 1 449 587 223,17
I квартал  2024 294 414 4 263 315,94 7,7 13 860 221 2 049 801 523,35

Физические лица

Карты Счета (дистанционное банковское обслуживание, переводы) СБП Электронные кошельки Без открытия счета
Количество ОБС, ед. 237 207 13 717 41 458 1 651 81
Объем ОБС, тыс. руб. 1 918 855,52 901 694,62 1 131 339,16 39 884,93 5 963,16
Доля возмещенных (возвращенных) средств,% 8,4 16,2 1,5 0,0 0,0

Юридические лица

Счета СБП
Количество ОБС, ед.                                               211                                             89
Объем ОБС, тыс. руб.                                 242 722,09                                 22 856,46
Доля возмещенных (возвращенных) средств,% 1,4 0,0

Основные типы компьютерных атак: выявлено (ед.), динамика (%)

Тип атаки Среднее значение за предшествующие четыре квартала I квартал 2024
Использование методов социальной инженерии 25 669 29 477+14,84% 
Фишинговые атаки 1 363 959-29,64% 
Атаки с использованием ВПО 88 42-52,27%
Атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) 105 108+2,86%
Иные атаки 64 70+9,38% 

Мошеннические телефонные номера: выявлено (ед.), динамика (%)

Среднее значение за предшествующие четыре квартала I квартал 2024
С использованием номеров 8 800 1 196 629-47,41%
Городские телефонные номера 14 896 2 910-80,46%
Мобильные телефонные номера 127 826 45 087-64,73%

За отчетный период Банк России инициировал 48 626 запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях.

Мошеннические интернет-ресурсы: направлено на блокировку в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в адрес регистраторов доменных имен (ед.), динамика ( %)

Среднее значение за предшествующие четыре квартала I квартал 2024
Безлицензионная деятельность 1 407 2 420+72,00%
Фишинг 6 187 10 175+64,46%
Финансовые пирамиды 1 985 2 224+12,04%

Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проверочные мероприятия и снятие с делегирования в отношении 510 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.

Кроме того, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации информацию о 14 309 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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