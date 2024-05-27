Финансовые новости: Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Годовые данные об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств опубликованы в разделе «Аналитика».
Операции без согласия клиентов (ОБС): общая картина
|Количество ОБС,
ед.
|Объем ОБС,
тыс. руб.
|Доля возмещенных (возвращенных)
средств (от объема), %
|Количество предотвращенных ОБС, ед.
|Объем предотвращенных ОБС, тыс. руб.
|Среднее значение за предшествующие четыре квартала (с I по IV квартал 2023 года включительно)
|291 498
|3 947 852,97
|8,7
|8 692 847
|1 449 587 223,17
|I квартал 2024
|294 414
|4 263 315,94
|7,7
|13 860 221
|2 049 801 523,35
Физические лица
|Карты
|Счета (дистанционное банковское обслуживание, переводы)
|СБП
|Электронные кошельки
|Без открытия счета
|Количество ОБС, ед.
|237 207
|13 717
|41 458
|1 651
|81
|Объем ОБС, тыс. руб.
|1 918 855,52
|901 694,62
|1 131 339,16
|39 884,93
|5 963,16
|Доля возмещенных (возвращенных) средств,%
|8,4
|16,2
|1,5
|0,0
|0,0
Юридические лица
|Счета
|СБП
|Количество ОБС, ед.
|211
|89
|Объем ОБС, тыс. руб.
|242 722,09
|22 856,46
|Доля возмещенных (возвращенных) средств,%
|1,4
|0,0
Основные типы компьютерных атак: выявлено (ед.), динамика (%)
|Тип атаки
|Среднее значение за предшествующие четыре квартала
|I квартал 2024
|Использование методов социальной инженерии
|25 669
|29 477+14,84%
|Фишинговые атаки
|1 363
|959-29,64%
|Атаки с использованием ВПО
|88
|42-52,27%
|Атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS)
|105
|108+2,86%
|Иные атаки
|64
|70+9,38%
Мошеннические телефонные номера: выявлено (ед.), динамика (%)
|Среднее значение за предшествующие четыре квартала
|I квартал 2024
|С использованием номеров 8 800
|1 196
|629-47,41%
|Городские телефонные номера
|14 896
|2 910-80,46%
|Мобильные телефонные номера
|127 826
|45 087-64,73%
За отчетный период Банк России инициировал 48 626 запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях.
Мошеннические интернет-ресурсы: направлено на блокировку в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в адрес регистраторов доменных имен (ед.), динамика ( %)
|Среднее значение за предшествующие четыре квартала
|I квартал 2024
|Безлицензионная деятельность
|1 407
|2 420+72,00%
|Фишинг
|6 187
|10 175+64,46%
|Финансовые пирамиды
|1 985
|2 224+12,04%
Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проверочные мероприятия и снятие с делегирования в отношении 510 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.
Кроме того, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации информацию о 14 309 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
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