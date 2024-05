Финансовые новости: Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia

Операции без согласия клиентов (ОБС): общая картина Количество ОБС,

ед. Объем ОБС,

тыс. руб. Доля возмещенных (возвращенных)

средств (от объема), % Количество предотвращенных ОБС, ед. Объем предотвращенных ОБС, тыс. руб. Среднее значение за предшествующие четыре квартала (с I по IV квартал 2023 года включительно) 291 498 3 947 852,97 8,7 8 692 847 1 449 587 223,17 I квартал 2024 294 414 4 263 315,94 7,7 13 860 221 2 049 801 523,35

Физические лица Карты Счета (дистанционное банковское обслуживание, переводы) СБП Электронные кошельки Количество ОБС, ед. 237 207 13 717 41 458 1 651 81 Объем ОБС, тыс. руб. 1 918 855,52 901 694,62 1 131 339,16 39 884,93 5 963,16 Доля возмещенных (возвращенных) средств,% 8,4 16,2 1,5 0,0 0,0

Юридические лица Счета СБП Количество ОБС, ед. 211 89 Объем ОБС, тыс. руб. 242 722,09 22 856,46 Доля возмещенных (возвращенных) средств,% 1,4 0,0

Основные типы компьютерных атак: выявлено (ед.), динамика (%) Тип атаки Среднее значение за предшествующие четыре квартала I квартал 2024 Использование методов социальной инженерии 25 669 29 477 +14,84% Фишинговые атаки 1 363 959 -29,64% Атаки с использованием 88 42 -52,27% Атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) 105 108 +2,86% 64 70 +9,38%

Мошеннические телефонные номера: выявлено (ед.), динамика (%) Среднее значение за предшествующие четыре квартала I квартал 2024 С использованием номеров 8 800 1 196 629 -47,41% Городские телефонные номера 14 896 2 910 -80,46% Мобильные телефонные номера 127 826 45 087 -64,73% За отчетный период Банк России инициировал 48 626 запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях.

Мошеннические интернет-ресурсы: направлено на блокировку в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в адрес регистраторов доменных имен (ед.), динамика ( %) Среднее значение за предшествующие четыре квартала I квартал 2024 1 407 2 420 +72,00% 6 187 10 175 +64,46% Финансовые пирамиды 1 985 2 224 +12,04% Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проверочные мероприятия и снятие с делегирования в отношении 510 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. Кроме того, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации информацию о 14 309 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

