Финансовые новости: Банк России уравняет критерии при защите розничных инвесторов на фондовом рынке и маркетплейсах

Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит 6 млн рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей. Аналогичный порог планируется для получения статуса квалифицированного инвестора по имущественному цензу. Такой подход определен проектом указания регулятора.

С апреля этого года стало обязательным тестирование клиентов финансовых маркетплейсов при совершении операций с ценными бумагами. Эта норма призвана оградить неопытных инвесторов от неоправданных потерь. Однако закон освобождает от теста, если сумма сделки превысит величину, установленную регулятором. В свою очередь, Банк России считает, что эту сумму необходимо синхронизировать с новыми критериями для квалифицированного инвестора и человек должен быть одинаково защищен при приобретении ценных бумаг как у профучастника, так и на маркетплейсе. Предполагается, что если клиент совершает покупку на крупную сумму, то у него есть подушка безопасности и он может принять на себя определенный риск. Кроме того, так же, как при покупке бумаг через брокера, можно не проходить тест по наиболее простым финансовым инструментам: акциям и депозитарным распискам, включенным в котировальные списки российской биржи, ОФЗ с фиксированным доходом, инвестиционным паям открытых, интервальных или биржевых паевых инвестиционных фондов и некоторым другим. Обсуждение проекта указания продлится с 27 мая по 9 июня включительно. Фото на превью: Cagkan Sayin / Shutterstock / Fotodom

