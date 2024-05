Татьяна Илюшникова: сегодня мы видим новые точки роста женского предпринимательства

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве прошел форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес». Мероприятие собрало на одной площадке начинающих и действующих предпринимательниц. Одним из ключевых событий стала пленарная дискуссия «Время возможностей: меры поддержки и как ими пользоваться». В зале собрались участницы, которые развивают проекты в сферах торговли, красоты, производства одежды, спорта, образования.

«Сегодня 38% российских малых и средних компаний относятся к сфере торговли. Стремительно растёт электронная коммерция: сектор вырос на 1000%. В нем активно развивают свои проекты и женщины. В торговле в целом легче стартовать. В других случаях женщины выбирают те сферы запуска бизнеса, где они могут капитализировать свои личные и профессиональные навыки. Для женщин-предпринимателей это сферы образования, здравоохранения, финансовые и страховые услуги, для самозанятых – маркетинг, бьюти, образование. Новой точкой для роста женского бизнеса являются крафтовые производства. Это не только мода, но и косметика, продукты питания, украшения», – отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристины Костромы, 42% московских предпринимателей – женщины. При этом сферы женского бизнеса не соответствуют общероссийским тенденциям: на первом месте – торговля, втором – деятельность профессиональная, научная и техническая, завершает тройку – операции с недвижимым имуществом.

«Женщины могут развивать проекты в любой сфере, нет неженского бизнеса. У нас много таких примеров. Поэтому самое главное – это проактивная позиция предпринимателя. Сегодня действует широкая линейка мер поддержки бизнеса как в Москве, так и в регионах, что значительно облегчает старт и развитие своего дела», – поясняет Кристина Кострома.

Директор по развитию сервисов компании Wildberries Кристина Спирёва считает, что маркетплейс заинтересован в масштабировании бизнеса предпринимателей, которые хотят развиваться и расширять каналы сбыта продукции.

«Сейчас 60% товаров нашего маркетплейса – это продукция малого и среднего бизнеса, более 50% продавцов – это женщины. Наша логика проста: рост малого и среднего бизнеса равняется росту всего, что окружает предпринимателя, в том числе и маркетплейсов. Поэтому мы заинтересованы в развитии МСП, в том числе женского предпринимательства, и готовы создавать дополнительные сервисы для этого. Например, мы обучаем продавцов эффективно работать на Wildberries и поддерживаем проект «Мама-предприниматель», – рассказывает Кристина Спирёва.

В прошлом году Анна Злотко стала финалисткой программы «Мама-предприниматель». В настоящий момент она развивает сразу три проекта – швейную мастерскую, арт-резиденцию для художниц с детьми «Мама Дома», центр развития культуры и искусства «Марьин дом».

«Во многом мне помогала программа «Мама-предприниматель». С нами работали бизнес-тренеры, благодаря чему 32 участницы смогли сырые бизнес-идеи упаковать в готовые проекты. Я искренне желаю программе больше участниц, больше проектов, больше спонсоров, потому что это действительно достойная программа», – поделилась опытом Анна Злотко.

В 2024 году программа «Мама-предприниматель» пройдет в 70 регионах и будет расширена дополнительными треками. Организатор – Минэкономразвития России.

