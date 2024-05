Татьяна Илюшникова: более 11 млн предпринимателей и самозанятых чувствуют себя счастливыми благодаря своему делу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Бизнес помогает предпринимателям чувствовать себя счастливыми. Такие данные показало совместное исследование Минэкономразвития России, Сбера и Фонда общественного мнения «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ). В честь Дня предпринимателя исследователи составили портрет человека, который развивает свое дело и выяснили, что мотивирует его развиваться, ради чего работает и как отдыхает.

«Исследование ПРИМ позволяет нам как органу власти видеть настроения МСП, отношение предпринимателей к ключевым вопросам государственной поддержки и реагировать на эти острые моменты. С другой стороны, мы можем узнать, чем живет, чем дышит, чем интересуется предприниматель. Например, 68% предпринимателей и самозанятых или 11 млн человек считают себя счастливыми. 64% предпринимателей считают, что их деятельность пользуется уважением в обществе. 75% считают, что предпринимательство позволяет быстрее добиться успеха, чем работа по найму. Это говорит, что в целом мы движемся в правильную сторону, и бизнес это видит», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По оценкам экспертов ПРИМ предпринимателей стимулируют вести бизнес различные вещи:

желание работать на себя, чувствовать себя свободно — 56%;

необходимость зарабатывать — 53%;

возможность самореализации — 40%.

Предпринимателей мотивирует и престижность статуса. 64% бизнесменов согласны с утверждением, что предприниматели пользуются в обществе уважением, а 75% считают, что предпринимательство позволяет быстрее добиться успеха, чем работа по найму.

Среди самых главных жизненных приоритетов предприниматели называют своих близких людей и заботу о них. В свою очередь, когда они и сами сталкиваются с проблемами, то чувствуют заботу близких, заявило 85% опрошенных бизнесменов.

Важные жизненные ценности предпринимателей:

семья и дети — 68%;

здоровье — 53%;

финансовое благополучие — 52%.

Эти ценности дают ощущение уверенности и помогают более оптимистично относиться к жизни.

Опрос также показал, что предприниматели, несмотря на то что сама профессия считается нервной, счастливее «среднего» россиянина. Если в целом в стране счастливыми себя ощущают 63% жителей, то среди предпринимателей доля счастливых составляет 68%.

Каждый человек в понятие счастье вкладывает свой смысл. Предприниматели так распределили наиболее значимые вещи, которые дают им это ощущение:

здоровье свое и своих близких — 37%;

материальный достаток своей семьи — 21%;

благополучие в семье, детей — 21%;

семья, дети, внуки — 20%.

Важны для предпринимателей самореализация, востребованность, душевное спокойствие, а также удовольствие от работы.

Предприниматели считают, что бизнес помогает добиться успеха в жизни. 57% уверены, что на это влияет их окружение, а не только работа и деловые связи.

По опросам портала мойбизнес.рф, 39% утверждают, что на успех влияет не только окружение, а 4% предпринимателей не видят взаимосвязи между успехом и окружением.

Вопреки мифу, что предприниматели почти не имеют свободного времени, большая часть опрошенных (47%) считает, что свободного времени у них достаточно на любимые занятия и увлечения, тем более, что у 83% предпринимателей есть хобби.

Среди самых популярных увлечений мужчины-предприниматели называют охоту и рыбалку, а женщины — садоводство и рукоделие. Также предприниматели интересуются учебой, саморазвитием, посвящаются свободное время строительству, музыке.

Самые популярные хобби среди предпринимателей:

охота, рыбалка — 14%;

чтение — 9%;

дача, огород, цветы — 8%;

рукоделие — 7%;

путешествия — 7%.

Однако самым популярным времяпрепровождением и у женщин, и у мужчин предпринимателей является спорт, которым увлекается 35% участников опроса.

Среди самых популярных видов спорта:

Туризм — 5%;

Лыжи — 3%;

Сноуборд, горные лыжи — 2%;

Плавание, тренажерный зал — 2%.

Предприниматели находят время и для чтения. В основном это исторические книги и научно-популярная литература:

исторический роман — 36%;

научно-популярная литература — 34%;

фантастика, фэнтези — 32%;

классика — 31%;

деловая, бизнес-литература — 28%.

Среди любимых книг предприниматели называют «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова — 12% и «Войну и мир» Льва Толстого — 9%.

По опросам портала мойбизнес.рф, 48% предпринимателей любят работать под музыку. У 35% опрошенных решение, включать музыку или нет, зависит от настроения. Предприниматели также и верят в чудеса: 43% предпринимателей верят в Дед Мороза, 35% уверены, что они и сами могут исполнить свои желания.

Предпринимательство выбирают разносторонние люди, увлекающиеся спортом, чтением и часто имеющие хобби. Бизнес дает им шанс проявить себя, возможность заниматься профессией, пользующейся уважением в обществе и средства, чтобы заботиться о родных и близких. Возможно, в этом и заключается причина, почему среди предпринимателей больше счастливых людей, чем в среднем по стране.

