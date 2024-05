Студенты СПбГАСУ прошли стажировку в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 1 по 26 апреля студенты СПбГАСУ в рамках программы академической мобильности посетили Китайскую Народную Республику. Они проходили стажировку в Хэнаньском градостроительном университете (далее ХГУ), где смогли погрузиться в китайскую культуру, посетить лаборатории и аудиторные занятия. Кроме того, наши обучающиеся больше узнали об архитектуре, строительстве и дорожном хозяйстве Китая, что соответствует их будущим профессиям. По возвращении студенты встретились с руководством вуза в лице первого проректора Светланы Головиной и проректора по образовательной деятельности Сергея Михайлова. На встрече также присутствовали деканы факультетов и начальник управления международной деятельности Шуайнат Ахмадулаева.

Поездка студентов СПбГАСУ в ХГУ – не первая в этом учебном году. Обучающиеся нашего университета уже посещали Китай в сентябре, но другим составом. Куратором группы был аспирант кафедры водопользования и экологии факультета инженерной экологии и городского хозяйства Роман Гурдин. В весенней поездке студенты посетили лабораторию испытания строительных конструкций, ТИМ-лабораторию, лабораторию водоснабжения и макетную мастерскую. Они прослушали лекции по своей специальности, прошли курсы, посвящённые китайской культуре, включая изучение языка. По словам студентов, это помогло им лучше адаптироваться к новой среде.

«Мы посетили различные лаборатории и мастерские. Нам показали, как в Китае работают над ТИМ-технологиями. Кроме того, мы познакомились с особенностями учебного процесса в китайских вузах», – поделилась впечатлениями от поездки студентка третьего курса строительного факультета Злата Золотых.

Помимо Хэнаньского градостроительного университета, студенты побывали в Пиндиншаньском и Чжэнчжоуском университетах. В последнем им рассказали о работе над беспилотным автотранспортом.

В городе Чжэнчжоу студенты поднялись на башню Чжунъюань высотой 388 м. Студент второго курса автомобильно-дорожного факультета Валерий Юрошев поделился впечатлениями: «Когда мы были на башне, я сделал фотографию города. Постарался наиболее чётко и детально запечатлеть развязки улично-дорожной сети. Если говорить о дорогах, то я заметил, что китайцы используют интеллектуальные транспортные системы. На оживлённых перекрёстках можно увидеть детекторы транспорта, датчики движения, камеры видеофиксации нарушений. Это помогает следить за ситуацией на дорогах. Всё это показалось мне интересным».

Студенты также посетили храмы, монастыри, поднимались в горы, участвовали в традиционном национальном празднике, где примерили национальные костюмы. У ребят остались только положительные эмоции. Они поблагодарили СПбГАСУ и ХГУ за возможность получить культурный и профессиональный опыт. По окончании обучения студенты получили сертификаты.

