Сотрудники ГУУ обсудили перспективы международного образовательного сотрудничества

24 мая 2024 года на площадке культурно-образовательного центра «Этномир» состоялась III Ежегодная стратегическая выездная сессия «Российские университеты и международное образовательное сотрудничество: выстраивание взаимоотношений с зарубежными партнерами» (далее – Сессия), в которой приняла участие делегация из Государственного университета управления.

В Сессии приняли участие советник при ректорате Сергей Карсека, начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко, директор Центра евразийского сотрудничества Управления международного сотрудничества Динара Садиева и начальник отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества Инесса Богатырева.

Программа Сессии включала в себя обсуждение актуальных вопросов в области перспектив и актуальной географии партнерства с зарубежными коллегами, а также опыта выстраивания российскими образовательными организациями высшего образования широкой партнерской сети за рубежом в современных условиях.

В совещании приняли участие проректоры по международному сотрудничеству, руководители и сотрудники международных служб вузов, а также представители, принимающие участие в приеме, обучении иностранных граждан в российских университетах и в развитии международного межвузовского сотрудничества.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и президент Международного благотворительного общественного фонда «Диалог Культур – Единый Мир», руководитель проекта «Этномир» Руслан Байрамов.

Спикерами Сессии выступили руководитель представительства Россотрудничества в Арабской Республике Египет, директор Российского центра науки и культуры в Каире Марат Гатин, руководитель представительства Россотрудничества в Китайской Народной Республике, директор Российского центра науки и культуры в Пекине Татьяна Уржумцева и представители ведущих российских организаций.

В ходе выступлений докладчиков обсуждались вопросы развития, результаты и перспективы научно-образовательного сотрудничества России с зарубежными странами, задачи и новые вызовы приемной кампании. Коллеги из ведущих российских вузов поделились опытом международной деятельности, новыми кейсами привлечения талантливой иностранной молодежи для обучения в России.

Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ представил международные образовательные проекты нашего университета. В своем докладе Игорь Поляченко рассказал о тесном взаимодействии ГУУ с Российскими центрами науки и культуры в зарубежных странах в рамках организации и проведения подготовки выпускников Президентской программы, в частности в Египте, Китае, Турции и Казахстане. Спикер подчеркнул, что руководители представительств Россотрудничества в вышеуказанных странах и их сотрудники продемонстрировали высокий уровень приема делегаций российских специалистов, участвовали в мероприятиях программ подготовки стажеров, давали ценные консультации о специфике ведения бизнеса, особенностях межкультурной коммуникации, о проблемах, с которыми сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности, о возможностях расширения деловых контактов в соответствии с российскими внешнеполитическими интересами.

Особое внимание участников Сессии было привлечено к опыту проведения олимпиад («Будущее ЕАЭС», «Международная студенческая олимпиада ЕСУ») и реализации программ дополнительного профессионального образования в рамках деятельности Евразийского сетевого университета.

В ходе мероприятия была отмечена особая миссия российских вузов в качестве основного гуманитарного инструмента за рубежом для Россотрудничества.

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

