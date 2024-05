Россия и Узбекистан подписали совместный план действий в сфере туризма до 2026 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистана Лазиз Кудратов подписали дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма. Документ был подписан в Ташкенте, в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева «на полях» заседания Совета регионов России и Узбекистана.

Дорожная карта включает в себя 12 блоков мероприятий, направленных на укрепление межгосударственного взаимодействия и сотрудничество турбизнеса двух стран. В их числе – организация регулярных встреч и сессий между туристическими государственными и бизнес-организациями, проведение отраслевой межгосударственной подкомиссии и ежегодного форума с участием регионов и бизнеса. Подобные встречи, по признанию сторон, станут эффективным инструментом для решения актуальных задач туристической отрасли.

«Прогнозируем, что реализация запланированных мероприятий позволит к 2027 году увеличить взаимный турпоток ещё на 40%, приблизив количество поездок к отметке 2 млн. в год. Стремиться к этим показателям будем за счёт консолидации маркетингвых усилий, разработки новых турмаршрутов и решения проблемы платежей», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Мероприятия дорожной карты, по его словам, создадут условия для взаимного привлечения инвесторов и помогут развитию сотрудничества между образовательными организациями двух стран.

Практическую реализацию дорожной карты стороны обсудят уже в июне, в ходе второго заседания Российско-Узбекской подкомиссии по туризму, запланированного на полях Российского туристического форума «Путешествуй!» в Москве.

