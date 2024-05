Россия и Узбекистан открывают Экспертный центр стратегических инициатив

Source: MIL-OSI Russian Language News

«На полях» первого заседания Совета регионов России и Узбекистана подписан учредительный договор о создании экспертного Центра стратегических инициатив в Ташкенте.

В присутствии первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева подписи под документом поставили врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития России Виттория Идрисова и директор Научно-исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом университете Мухиддин Калонов.

«Мы надеемся на то, что новый центр в перспективе станет ведущим центром экспертизы по вопросам внутренней и внешней экономической политики Узбекистана, –подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников. – Центр будет заниматься развитием торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Узбекистаном, а также способствовать объединению усилий представителей бизнеса, органов власти, финансовых институтов, научного и экспертного сообщества для решения стратегических задач социально-экономического развития республики».

Создание центра, по его словам, придаст импульс развитию двусторонних контактов. Эксперты будут анализировать рынок и отбирать перспективные бизнес-проекты и инициативы. Пул первых нескольких проектов уже отобран, в данный момент формируется команда для их реализации. Рассматривается возможность организации на базе центра курсов переподготовки госслужащих, чтобы удовлетворить спрос республики в этой категории специалистов.

«Рассчитываем, что в перспективе Центр стратегических инициатив будет заниматься не только проектной деятельностью, но и кадровой работой, – прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Сможет участвовать в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства и, тем самым, влиять на производительность труда в этой сфере».

По словам Виттории Идрисовой, в нынешнем году экспертный центр будет координировать сразу четыре научных исследования, которые совместными усилиями прорабатывают научные коллективы России и Узбекистана для решения ключевых вопросов текущей социально-экономической повестки.

«Уверена, что совместная работа ученых двух стран поможет существенно повысить практическую ценность результатов исследований и расширить возможности для совместных проектов, в том числе в сфере образования, – отметила она. – Исследования посвящены наиболее актуальным вопросам Узбекистана – оптимизации существующих и созданию новых мер поддержки инвестиционной деятельности, оценке текущих и прогнозу будущих потребностей в энергетических ресурсах, комплексному анализу эффективности водопользования, устранению возможных препятствий на пути российско-узбекской торговли и созданию инфраструктуры для удвоения взаимного товарооборота с Россией».

Мухиддин Колонов, в свою очередь, подчеркнул, что целью создания Центра стратегических инициатив является содействие увеличению темпов экономического роста России и Узбекистана, развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

«Сотрудники центра займутся изучением передового российского и мирового опыта, государственного управления и институционального развития, используемого в экономике Узбекистана. На основе этих исследований будут разработаны предложения и даны оценки экономического эффекта от внедрения различных передовых практик, – отметил он. – Научные исследования будут направлены на решение стратегических задач социально-экономического развития Узбекистана в рамках программы «Узбекистан-2030».

Напомним, договор о создании экспертного центра подписан в рамках реализации недавно подписанного меморандума о взаимопонимании между Министерством экономического развития России и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

