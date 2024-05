«Роснефть» открыла регистрацию на хакатон для программистов-робототехников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В рамках масштабного ИТ-Марафона научный институт «Роснефти» в Уфе проведет самое технически оснащенное и зрелищное соревнование — хакатон для программистов-робототехников.

В интеллектуальном состязании могут принять участие не только студенты вузов, но и специалисты отрасли. В составе команды должно быть не более 4 человек старше 18 лет.

Участникам предстоит сконструировать робота, который способен перемещаться по поверхности и создавать 3D-модель резервуара, а так же отслеживать своё положение в режиме реального времени. Основной этап, включающий разработку программного обеспечения, сборку и отладку роботизированной установки, пройдет заочно. Демонстрация решений состоится на финале в Москве. Общий призовой фонд хакатона составляет 700 000 рублей.

ИТ-соревнования «Роснефти» объединяют начинающих специалистов и профессионалов, как нефтяной отрасли, так и ИТ-индустрии, а также выводят на новый уровень современные цифровые технологии и систему образования. Участие в хакатонах даёт возможность студентам оценить свой потенциал в решении производственных задач и попасть в команду лидера нефтяной отрасли России.

За 4 года проведения хакатона его участниками стали 845 студентов из 55 вузов России. Они предложили уникальные решения по роботизации лабораторных исследований, ремонту насосно-компрессорных труб и электропогружных установок, мониторингу трубопроводов и доставки груза. Лучшие разработки нашли применение в проектах Компании.

Регистрация доступна на сайте https://events.rn.digital/hack/it2024robot

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

27 мая 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI