Профессора Политеха Ирину Буторину наградили престижной литературной премией

В Санкт-Петербурге на Международном книжном салоне состоялось награждение литературной премией имени маршала Говорова. Профессор Высшей школа физики и технологий материалов ИММиТ Ирина Буторина получила специальную премию за создание произведений, посвящённых СВО.

Литературная премия имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова присуждается Законодательным собранием Санкт-Петербурга с 2003 года. В этом году её приурочили к 30-летию петербургского парламента. На награды претендовало более 80 работ со всей России. Впервые появилась новая номинация для писателей с освобождённых территорий и участников специальной военной операции. В ней до голосования допустили 15 работ.

Профессор, доктор технических наук в области металлургии Ирина Буторина представила на премию трилогию «В Одессу на майские», «Взорванный Донбасс», «Мариупольская трагедия». Книги изданы при поддержке СПбПУ издательским центром «ПОЛИТЕХ-ПРЕСС».

Ирина Викторовна — доктор технических наук в области металлургии, что является большой редкостью. Она — человек незаурядного таланта, совершенно уникальный, тонкий наблюдатель жизни и писатель. Её книги посвящены периоду, начиная с 2014-го года и по наше время. Ирина Викторовна делится воспоминаниями, показывает своё видение тех событий, которые происходят на Донбассе. Через личность, любовь, трогательные отношения меняется мировоззрение героев. Увидев, что творится на Донбассе, молодые люди становятся истинными патриотами и вступают добровольцами в ряды защитников донбасских народных формирований. Книги очень правильные, пронизанные мыслью и пониманием сущности происходящего. Это перо автора, который не только внешне наблюдал события, но и пережил, и пронёс через сознание и сердце. Спасибо за это , — подчеркнул Андрей Иванович.

Ирина Викторовна много лет жила на Донбассе, в Мариуполе. В Санкт-Петербурге, на родине своей мамы, она связала профессиональную деятельность с Политехническим университетом. Преподавала дисциплины, связанные с экологическими проблемами металлургического производства. Здесь же она осуществила свою мечту — стала писателем. В мае 2022 года в Политехе прошла презентация дилогии Ирины Буториной «В Одессу на майские» и «Взорванный Донбасс».

Герои Ирины Викторовны — студенты, в том числе политехники, которым пришлось пережить события на Донбассе и переоценить взгляды на жизнь. Увидев, что происходит на самом деле, герои решают стать добровольцами на Донбассе. В книгах мирные граждане попадают в эпицентр боевых действий и становятся мужественными воинами, встречают новых друзей и новую любовь. Вместе они сражаются за свою Родину и своих близких.

Я 45 лет прожила в Мариуполе, как сейчас говорят, печально известном городе, но он поднимется, и всё будет хорошо. Хочу поблагодарить Политехнический университет за огромную поддержку Приазовского государственного технического университета, который я окончила и в котором работала много лет. Спасибо Андрею Ивановичу, который 20 лет назад принял меня в политехническую семью, и здесь я провела лучшие годы. Но абсолютно неоценимую помощь он мне оказал в том, что сделал меня писателем. Благодарна я и директору издательско-полиграфического центра Евгению Алимову. Я пишу о войне. Последняя книга — это экологическая поэма, которая рассказывает о моём пути в экологию. Низкий поклон Политеху и Андрею Ивановичу за то, что дали возможность работать и получать удовольствие от замечательного университета , — поделилась Ирина Викторовна.

