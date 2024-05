При поддержке «Роснефти» в школе Тюмени открылась лаборатория генетической диагностики

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в физико-математической школе Тюмени создана лаборатория биотехнологии и генодиагностики. В открытии принял участие руководитель Центра полногеномного секвенирования, доктор биологических наук Константин Северинов.

Специально для оснащения лаборатории было приобретено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе ДНК-амплификатор, электрофорезные камеры, термошейкер для трансформации генома и др.

Занятия в лаборатории будут вести учителя школы, имеющие профильное образование и научные степени кандидатов и докторов биологических наук. Летом текущего года в физико-математической школе будут организованы проектные смены с использованием лаборатории биотехнологии и генодиагностики по темам: «Генетика и селекция растений» и «Методы генной инженерии», в которых примут участие порядка 60 учеников 9-11 классов школ Тюменской области. Кроме того, до конца текущего года будет проведено более 12 учебно-тренировочных сборов и интенсивных модулей для подготовки около 500 талантливых школьников региона к статусным олимпиадам и турнирам России.

В рамках открытия лаборатории специально для учеников и преподавательского состава физико-математической школы известный молекулярный биолог Константин Северинов прочитал научно-популярную лекцию по молекулярной генетике, а затем ответил на вопросы о перспективах развития российской науки в области биоинженерии.

Также в ходе мероприятий ученики-победители и призеры всероссийских олимпиад школьников по биологии представили свои научные исследовательские проекты и продемонстрировали элементы практической работы на новом оборудовании.

Физико-математическая школа была открыта в Тюмени в 2015 году для углубленного изучения математики, физики и геометрии. В школе обучается около 400 учеников со всего региона, прошедших вступительный отбор, и используются передовые педагогические технологии. В школе созданы современные лаборатории, позволяющие детям осваивать прикладные направления – биоинженерию, биоинформатику и др. Активно развивается направление биотехнологии и генодиагностики, в том числе в настоящее время реализуется несколько исследовательских проектов в этой области, которыми занимаются учащиеся школы.

НК «Роснефть» в рамках технологического партнерства с Правительством РФ по программе развития генетических технологий поддерживает реализацию Центром полногеномного секвенирования уникального российского проекта «100 000+Я». Цель инициативы – прочтение геномов 100 тысяч россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и создании соответствующих лекарств.

Справка: ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2. «РН-Уватнефтегаз» ведет планомерную работу по наращиванию ресурсной базы.

