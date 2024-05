Предприниматели России и Узбекистана представили перспективные проекты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Высокий темп взаимодействия между Россией и Узбекистаном задают главы государств, взаимный интерес к развитию двусторонних связей и совместным проектам поддерживается на уровне правительств, регионов и бизнеса. Формат столь плотного сотрудничества на всех уровнях позволяет органам власти оперативнее реагировать на запросы бизнес-сообщества обеих стран и совместными усилиями находить нужные решения.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя итоги бизнес-завтрака с участием заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева. Встреча состоялась в рамках деловой программы первого заседания Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте.

Россия и Узбекистан сформировали крепкую базу для сотрудничества – хорошие показатели роста по экспорту, импорту и инвестициям. По данным Минэкономразвития РФ, взаимная торговля в прошлом году выросла на 11%, составив 823 млрд рублей, в первом квартале нынешнего года – на 20%, до 230 млрд рублей. В 2023 году российские компании инвестировали в экономику Узбекистана более 13,5 млрд долл. В настоящий момент на территории Узбекистана реализуется 115 совместных проектов на общую сумму в 3,2 трлн рублей, работают более 3 тыс. компаний с российским участием, что составляет 1/5 часть от всех иностранных компаний в республике.

«Сейчас у нас одна общая амбициозная задача по двукратному увеличению объемов взаимной торговли к 2030, которую перед нами поставили Президенты России и Узбекистана. Мы уже приступили к её выполнению, – отметил Максим Решетников. – Для этого мы создали российско-узбекскую рабочую группу по удвоению торговли, в которую входят замминистры профильных ведомств, занимаемся расширением транспортной инфраструктуры «Север-Юг», развиваем межбанковское взаимодействие, чтобы у бизнеса была возможность проведения расчетов на территории наших стран, улучшаем условия для торговли и инвестиций, активизируем инфраструктуру государственной поддержки бизнес-проектов».

В ходе бизнес-завтрака предприниматели задавали назревшие вопросы и презентовали свои проекты, которые в перспективе будут рассмотрены членами межправительственной комиссии, российско-узбекского и узбекско-российского Делового совета.

«Именно такие неформальные встречи с бизнесом помогают нашим странам налаживать контакты, увеличивать торговые и экономические связи, а главное – принимать решения, важные для развития бизнеса и повышения благополучия жителей наших стран», – резюмировал министр.

