Политех поздравляет Санкт-Петербург с днём рождения

Сегодня Санкт-Петербург празднует свой 321-й день рождения. И 125 лет из этого срока вместе с любимым город живёт и развивается Политех. С первых дней основания Политехнический институт стал одним из архитектурных украшений тогдашней столицы Российской империи. А специалисты и учёные, которые получают здесь образование, своим трудом и талантом продолжают укреплять и прославлять и город, и страну.

Для политехников большая честь и счастье участвовать в жизни Санкт-Петербурга. Вместе со своими партнёрами — представителями промышленности, науки, бизнеса, культуры — Политех сохраняет неповторимый образ и культурное наследие Северной столицы, способствует её динамичному развитию и процветанию.

Специалисты СПбПУ сотрудничают с многими учреждениями истории и культуры: Государственным Эрмитажем, Кунсткамерой, Петропавловским собором и др. Так, в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга, в 2002–2003 годах политехники участвовали в реставрации шпиля Петропавловского собора и его знаменитого флюгера в виде фигуры ангела. В 2023 году, в год 320-летнего юбилея Северной столицы, сотрудники Инжинирингового центра (CompMechLab®) Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» провели 3D-сканирование полноразмерной модели флюгера для проведения аэродинамических виртуальных испытаний конструкции и подтвердили его рабочее состояние.

Руководил этим важным технологическим и просветительским проектом проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков. Как всё происходило, вы узнаете из фильма, посвящённого реконструкции символа Санкт-Петербурга.

[embedded content]

