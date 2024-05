Политех и Харбинский политехнический университет готовятся к запуску спутников

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 мая во время государственного визита в Китайскую Народную Республику Президент России Владимир Путин посетил Харбинский политехнический университет. Там он провёл встречу с китайскими и российскими студентами, а также преподавателями вуза. Глава нашего государства ответил на многочисленные вопросы аудитории. Спрашивали президента и о сотрудничестве в космической отрасли. Президент поздравил руководство КНР с тем, что было сделано в этой сфере. Что касается космоса, так же, как и сам космос, возможности безграничные для сотрудничества , — сказал лидер России. В космической тематике СПбПУ и Харбинский политехнический университет плодотворно сотрудничают.

Сотрудничество с Харбинским политехническим университетом началось в 2018 году по программе с международным участием разработки малых спутников Ассоциации технических университетов России и Китая в консорциуме с Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана и Амурским государственным университетом (АмГУ).

Большое внимание ГК «Роскосмос» вызвал приёмник автоматической идентификационной системы (АИС) разработки СПбПУ в интересах министерства транспорта Росиии для микроспутника Дружба-АТУРК. Системой обеспечивается приём сигналов от судовых станций АИС с видами модуляции и протоколами в соответствии с международными рекомендациями МСЭ-Р М.1371.

Коллеги из Харбина в рамках комплексного проекта разрабатывают детектор рентгеновского излучения для систем космической навигации на основе рентгеновского излучения пульсаров. Обработка первичных данных в наземном сегменте системы будет производиться СПбПУ и АмГУ.

На сегодняшний день закончена разработка АИС и начата подготовка к сборке двух микроспутников. На крыше СПбПУ расположено антенно-мачтовое устройство «Радиан 3.6» для приема сигналов АИС в диапазонах частот S, C и X наземной станции приема и обработки спутниковой информации, размещенное на крыше НИК СПбПУ. Антенное устройство обеспечивает работу в составе целевых радиолиний всех доступных и перспективных отечественных микроспутниковых платформ.

В институте электроники и телекоммуникаций СПбПУ разработан приёмник АИС (габариты 95×95×15 мм). Запуск космических аппаратов планируется в конце этого года с космодрома «Восточный». Напомним, что СПбПУ уже участвовал в запуске трех микроспутников, успешно выполнивших свои миссии.

