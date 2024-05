Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В рамках стратегического проекта «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» ученые из НИУ ВШЭ провели исследование для создания электронного устройства, которое поможет снизить риски возникновения и прогрессирования глазных заболеваний.

© Unsplash

В цифровую эпоху использование гаджетов и постоянное воздействие цифровых экранов на глаза усугубляет здоровье населения и становится все более актуальной проблемой. Статистика показывает, что количество часов, проведенных перед мониторами, резко возросло за последнее десятилетие. Зарубежные исследователи связывают именно эту тенденцию с увеличением числа случаев близорукости у детей и подростков. По данным анкетирования, проведенного в Западной Европе, только 50% испытуемых регулярно проверяют свое зрение. Остальные игнорируют первые симптомы ухудшения зрения, что в конечном итоге может привести к серьезным проблемам с глазами, например, прогрессированию близорукости у подростков и дальнозоркости у взрослых людей. Использование персонального устройства для самоконтроля зрения в таких случаях поможет предотвратить развитие некоторых болезней глаз. Недавние исследования в Австралии подтверждают, что раннее обнаружение проблем с зрением приводит к более успешному лечению и не допускает ухудшения заболевания. Павел Королев вместе с группой ученых в рамках стратегического проекта «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» начал разработку устройства, при помощи которого можно контролировать состояние зрения без похода в медицинские учреждения. Исследователи опубликовали отчет, в котором проанализировали строение глаза человека, параметры зрения и их нормы, методы контроля, программно-аппаратные средства для измерения параметров глаз, а также болезни, симптомы и патологии органа. В итоге ученые выявили основные требования к создаваемому устройству для самостоятельного контроля зрения.

В ходе проекта группа исследователей разрабатывает электронное устройство, которое может давать рекомендации по отдыху глаз и указывать на необходимость посещения медицинского учреждения при выявлении нарушения в зрении. Ученые поставили перед собой цель помочь людям снизить риски заболеваний зрительного аппарата и их развития. Павел Королев вместе с командой разработчиков утверждают, что это положительно повлияет на общее здоровье человека: улучшат эмоциональное состояние, взаимодействие с окружающим миром и людьми, безопасность на работе и дома, повысит производительность труда, а также замедлят процессы старения мозга. Ученые обратили внимание на основные показатели зрения человека: внутриглазное давление, поле зрения, цветоощущение, остроту зрения, зрительные вызванные потенциалы и рефракцию глаза. Большинство приборов для измерения этих параметров являются сертифицированным медицинским оборудованием, которое не всегда доступно для самостоятельного использования и требует помощи специалистов. В ходе исследования ученые также сделали вывод о том, что критическая частота слияния мельканий (КЧСМ) — это один из показателей зрения, который можно измерить самостоятельно. КЧСМ определяет, насколько быстро световые вспышки должны происходить, чтобы человеческий глаз воспринимал их как непрерывный свет. Этот показатель влияет на то, как четко и ярко человек видит изображение перед глазами. Внедрение параметра КЧСМ в устройство позволит предотвратить риск развития глаукомы, катаракты и других болезней глаз. Таким образом, создание персонального устройства для самоконтроля зрения, поддерживая тренд цифровой медицины, станет неотъемлемой частью процесса общественного здравоохранения и предоставит потенциальные преимущества для сохранения здоровья и благосостояния людей в цифровую эпоху.

Разработка будет особенно актуальна для «группы риска»: детей, подростков и взрослых, которые подолгу работают с мелкими деталями или за компьютером. Более того, устройство будет полезно для людей, проходящих лечение или реабилитацию после болезней зрительного нерва, так как поможет отслеживать способность глаза к визуализации и обработке информации, и своевременно выявлять осложнения или рецидивы болезни. В итоге устройство не только поможет пациентам, но и снизит нагрузку на учреждения здравоохранения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI