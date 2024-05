Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Агентство RAEX в третий раз опубликовало предметные рейтинги вузов России. В 2024 году количество оцениваемых сфер возросло до 36, в списках лучших — 170 вузов из 43 регионов России. НГУ вошел в число призеров в 8 предметных областях, университет в тройке сильнейших по химии и биологии, в ТОП-5 — по физике, в ТОП-10 — по математике. Причем по естественным наукам НГУ улучшил позиции, по сравнению с 2023 годом.

— В НГУ Факультет естественных наук был создан первым; и он традиционно остается одним из самых лучших в стране. Здесь сильная фундаментальная база, причем отличие ФЕНа от аналогичных факультетов в других вузах состоит в том, что здесь также идет глубокая подготовка по физике и математике. Поэтому выпускники ФЕНа — профессионалы, которые разбираются и в науке, и в технологиях, и в передовых решениях. Они работают на переднем крае науки в таких перспективных областях, как редактирование генома, генетическая безопасность, биотехнологии и биоинформатика, фармакохимия и других, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

В основу предметного рейтинга RAEX положена методология рейтинга «Три миссии университета», поэтому он состоит из трех частей — наука, образование, общество. По естественным наукам доля образования — 40%, научной части — 35%, общества — 25%. В науку включаются такие показатели, как: количество публикаций в WoS, РИНЦ (за последние 3 года), цитируемость публикаций в РИНЦ (за последние 5 лет), количество цитируемых в РИНЦ публикаций за отчетный год, доход от исследований (с поправкой на контингент), удельный вес внебюджетных источников научных исследований, доля аспирантов в общей численности обучающихся данного направления подготовки, число защит кандидатских диссертаций по данному направлению в отчетном году.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI