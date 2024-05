На заседании Учёного совета чествовали Почётных профессоров СПбПУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 мая на заседании Учёного совета СПбПУ руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий и заведующий кафедрой гидравлики и гидроэнергетики Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова Мурадулла Мухаммадиев стали Почётными профессорами СПбПУ.

Присвоение звания Почётного профессора является высшей формой признания заслуг в учебной и научной деятельности. Дипломы и мантии Почётного профессора Дмитрию Кобицкому и Мурадулле Мухаммадиеву вручил ректор СПбПУ Андрей Рудской. Первым с ответным словом выступил Дмитрий Аркадьевич.

Ключевой фактор уникальности Политеха заключается в его традициях и высококвалифицированных научно-преподавательских кадрах, обеспечивающих основное преимущество вуза — реагировать с опережением на все современные вызовы и угрозы. Я искренне признателен за вручение мне почётного звания. Уже более 20 лет МПА СНГ и Политехнический университет связывают партнёрские отношения. Новый качественный уровень международного признания Политеха появился в 2020 году, когда ректор Андрей Иванович Рудской возглавил наш экспертный совет по науке и образованию в Межпарламентской ассамблее. Десятки рассмотренных модельных законов и рекомендаций были предложены парламентами СНГ. Многие из них нашли свое отражение в национальных законах государств — участников Содружества. В этом заслуга в том числе политехников и непосредственно Андрея Ивановича , — поблагодарил Дмитрий Кобицкий.

За заслуги в деле развития и укрепления парламентаризма, за вклад в развитие и совершенствование правовых основ функционирования СНГ, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества Дмитрий Кобицкий вручил ректору СПбПУ Андрею Рудскому юбилейную медаль «МПА СНГ. 30 лет». Такой же награды был удостоен директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы ГИ Дмитрий Мохоров.

За присуждение звания Почётного профессора членов Учёного совета поблагодарил заведующий кафедрой гидравлики и гидроэнергетики Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова Мурадулла Мухаммадиев. Он вручил в подарок книгу о формировании гидроэнергетических комплексов, которую посвятил своему научному руководителю — Ю. С. Васильеву, академику РАН, заслуженному деятелю науки и техники РФ, заслуженному инженеру России. В выступлении Мурадулла Мухаммадиевич поделился воспоминаниями о годах учёбы и работе с Юрием Сергеевичем.

Для меня большая честь получить такое высокое звание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество Ташкентского иbПолитехнического университетов. Успехов, здоровья всем вам. Вы — мои друзья, коллеги. Огромное спасибо за доверие, постараюсь оправдать , — отметил Мурадулла Мухаммадиев.

За плодотворное сотрудничество с СПбПУ и содействие реализации инфраструктурных проектов благодарностью и памятной медалью университета был награждён генеральный директор компании «Фирма Апекс», кандидат технических наук, выпускник аспирантуры кафедры «Автоматы» механико-машиностроительного факультета 1986 года Николай Осипов.

Диплом кандидата экономических наук получила ассистент Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Эльмира Назарова. Научный руководитель — профессор Высшей школы передовых цифровых технологий Института передовых производственных технологий, Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг» Ирина Красюк.

Благодарностью Законодательного собрания Санкт-Петербурга «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие высшего образования в Санкт-Петербурге и подготовку квалифицированных специалистов» и благодарностью СПбПУ за добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности был отмечен проректор по информационным технологиям Андрей Лямин.

За многолетний добросовестный труд ректор СПбПУ Андрей Рудской вручил знак отличия «За заслуги» профессору Высшей школы физики и технологий материалов Ирине Буториной .

В международном многожанровом конкурсе талантов, который проходил в Москве, эстрадно-симфонический оркестр Политеха получил звание лауреата 1 степени. В награждении участвовали художественный руководитель и дирижёр оркестра Дмитрий Мисюра , а также дирижёр Павел Жуков, студент 2 курса магистратуры Института машиностроения, материалов и транспорта. Во всероссийском открытом хоровом фестивале-конкурсе «Радуга» им. И. В. Рогановой победил Камерный хор СПбПУ, а молодёжный хор «Полигимния» стал лауреатом 1 степени. На заседании наградили художественного руководителя и дирижёра Камерного хора Александру Макарову, художественного руководителя и дирижёра «Полигимнии» Анну Подгорнову.

Победителями и призёрами IX Международного фестиваля русской речи иностранных студентов «Берега» по направлению «Лингвистика» стали политехники И Ван, Лейли Хаджыева, Жуи Чжан, Айджахан Агагелдиева.

На Учёном совете объявили итоги межинститутских соревнований среди студентов «Политехническая спартакиада 2023–2024». В награждении участвовали директора институтов и спорторги: Виктор Барсков и Роман Крушев (Институт энергетики, первое место), Дмитрий Зегжда и Кирилл Мельников (Институт компьютерных наук и кибербезопасности, второе место), Марина Петроченко и Марина Гаврилова (Инженерностроительный институт, третье место). Также отметили призёров и победителей среди работников. За первое место наградили проректора по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максима Пашоликова и капитана команды административных подразделений Алексея Чернецова. За второе место — директора Института физической культуры, спорта и туризма Валерия Сущенко и ответственную за сбор команд от института Дарью Хаджариди. За третье место — заместителя директора по образовательной деятельности Института машиностроения, материалов и транспорта Павла Ковалева и ответственного за сбор команд Владислава Крохмаля.

Первым вопросом повестки дня были выборы претендентов на должности директоров институтов и высших школ. Также члены Учёного совета рассмотрели представления к присвоению учёных званий. На звание профессора в области физической культуры и спорта утвердили Владислава Бакаева (Институт физической культуры, спорта и туризма), на звание доцента — Владимира Кочемировского (Гуманитарный институт), Нину Румянцеву и Дмитрия Шарапова (Инженерно-строительный институт).

С докладом «О новых форматах международного сотрудничества с дружественными странами» выступил проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев. О политике в области формирования карьерных траекторий профессионального развития педагогических работников из числа ППС университета рассказала проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова.

Кроме этого, на мероприятии обсудили вопросы, рассмотренные на заседании Учебно-методического совета и Научно-технического совета, заслушали представления лучших выпускников СПбПУ 2024 года к награждению медалью «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Члены Учёного совета утвердили к присуждению звания Почётного доктора СПбПУ начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, генерал-лейтенанта медицинской службы, академика РАН Евгения Крюкова и президента Академии наук Республики Татарстан Рифката Минниханова.

