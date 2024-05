На Госуслугах можно получить выписку из реестра МТК

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России запущен сервис выписок из реестра малых технологических компаний (МТК) на Госуслугах. Получить документ может пользователь, авторизованный на платформе.

«Целью принятого в прошлом году закона о малых технологических компаниях является формирование реестровой модели – если компания входит в реестр МТК, ей упрощенно доступен ряд мер поддержки. Теперь соответствующее подтверждение в виде выписки из реестра можно запросить в автоматизированном виде на Госуслугах для дальнейшего получения мер государственной поддержки», – прокомментировал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Прямой доступ на раздел запроса выписок можно получить по ссылке. Либо воспользоваться функцией автоматизированного поиска — роботом Максом. Для этого необходимо запросить в чате «Реестр МТК» и выбрать пункт «Получение выписки из реестра разрешений». Далее ввести ИНН или ОГРН проверяемой организации в разделе «Другие виды разрешений» и подать заявление на получение выписки.

«После подачи заявления в личном кабинете будет доступна выписка из реестра МТК, подписанная электронной подписью. Или справка об отсутствии запрашиваемых сведений, если они не будут найдены в реестре. Услуга бесплатна, срок ее оказания — в среднем до 15 минут», – уточнила директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьева.

Данные о компаниях на сервисе выписок обновляются еженедельно. Компании могут получить выписку через 7-14 дней после получения статуса МТК как по результатам экспертизы, так и автоматически.

«Компании после получения положительного экспертного заключения и статуса МТК обращаются к нам с вопросом: как подтвердить, что мы находимся в реестре МТК? Благодаря данному сервису у малых технологических компаний появится возможность получить подтверждение через надежный источник – Госуслуги», поделился генеральный директор АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», одного из центров экспертизы МТК, Павел Дворниченко.

Работу по донастройке действующих профильных мер поддержки для МТК планируется завершить в текущем году. Уже сейчас по программам Фонда содействия инновациям МТК предоставляется до двух дополнительных баллов в программах «Старт», «Развитие».

«Фонд дает преференции компаниям со статусом МТК уже на этапе конкурсного отбора, а в случае победы для них будет отменен выездной мониторинг, который проводится в ряде случаев», — отметил генеральный директор Фонда Сергей Поляков.

По акселерационной программе Фонда развития интернет-инициатив для МТК также начисляются дополнительные конкурсные баллы. Для МТК по программе «промышленной ипотеки» Минпромторга России снижена ставка на 2 п.п., а также уменьшен срок рассмотрения Роспатентом патентных заявок в среднем с 4 до 2 месяцев на изобретения и полезные модели.

«Фонд «Сколково» предоставляет преференции для МТК в рамках пилотных внедрений искусственного интеллекта. В течение года поддержку МТК в различных программах «Сколково» планируется расширять. Минэкономразвития России продолжает прорабатывать упрощение получения мер государственной поддержки, создает другие стимулы для роста малых технологических компаний, поэтому подтверждение статуса МТК будет все более востребовано и станет знаком качества для технологического предпринимателя», – добавил заместитель председателя правления по финансовой поддержке и технологической экспертизе, главный управляющий директор Фонда «Сколково» Павел Гудков.

Подробнее с требованиями для получения статуса МТК можно ознакомиться в инструкции на сайте Минэкономразвития России. На данный момент более чем 2,3 тыс. компаний уже присвоен статус МТК.

