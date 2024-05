«Наши слушатели провели многосторонний анализ и выступили с серьезными предложениями»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Дмитрий Новиков / РСПП

22 мая слушатели общеуниверситетского факультатива «GR в современной России: теория и практика» кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ защитили проекты, над которыми работали в течение учебного года. Их достижения оценивали три комиссии, одну из которых возглавлял заведующий кафедрой, президент НИУ ВШЭ Александр Шохин. Рассказываем, как прошли защиты и чему были посвящены проекты слушателей. Общеуниверситетский факультатив «GR в современной России: теория и практика» существует в Вышке уже 15 лет. Его слушателями на конкурсной основе становятся не только студенты НИУ ВШЭ, но и преподаватели, выпускники, представители других вузов.

«Высокая популярность факультатива обусловлена его ориентацией на практику. Мы вовлекаем студентов в обсуждение самых актуальных проблем, стоящих перед российской экономикой и обществом. Большинство наших преподавателей представляют предпринимательское сообщество и имеют большой опыт работы в частном или государственном бизнесе, есть также депутаты Госдумы, руководители ключевых министерств», — отмечает Александр Шохин. В течение учебного года слушатели факультатива посещали мастер-классы и круглые столы профессоров кафедры и приглашенных экспертов, а также выполняли под их руководством исследовательские проекты. Для защиты проектов были сформированы три комиссии: первую возглавил Александр Шохин, вторую — заместитель заведующего кафедрой Валентина Кириллина, третью — профессор-исследователь Федор Прокопов. Некоторые слушатели (например, из Амурской области) защищали проекты через ВКС. Под руководством профессора кафедры, заместителя министра экономического развития Российской Федерации Татьяны Илюшниковой был подготовлен коллективный проект на тему «Создание информационных аналитических медиапродуктов для предпринимателей и распространение по валидным каналам коммуникации». Его актуальность обусловлена тем, что выявлен высокий запрос среди предпринимателей на получение правовых знаний о ведении бизнеса. В эпоху появления обильного количества информации предприниматели, особенно без большого опыта, не всегда анализируют достоверность получаемой информации, а официальные и достоверные источники написаны формальным языком, скучны и непонятны для потребителя.

«Мы видим запрос от бизнеса, с одной стороны, на образовательный контент, а с другой стороны — на материалы, написанные доступным языком в доступной форме. Поэтому проектная команда решила создать полезный и понятный медиапродукт, в котором действительно нуждается предприниматель, и определить медиаканалы, где бизнес заметит этот контент и будет ему доверять. Результаты исследования имеют все шансы быть реализованными на практике. В частности, мы точно будем использовать наработки в социальных сетях “Мой бизнес”. Это еще раз говорит об актуальности проекта и его практической значимости», — сообщила Татьяна Илюшникова. Студентка 1-го курса магистерской программы НИУ ВШЭ «Позитивная психология» Ксения Компанийцева посещает факультатив третий год. В этом году ее научным руководителем стал Владимир Сенин — член Комитета Госдумы по финансовому рынку, а проект был посвящен сравнительному анализу Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

«Этот факультатив — отличная возможность пообщаться с представителями бизнеса и власти, напрямую задать вопросы руководителям высокого уровня, принимающим решения, — говорит Ксения Компанийцева. — А еще мы знакомимся со спецификой работы органов власти, приобретаем аналитические навыки — учимся собирать и обрабатывать данные, анализируем огромный объем информации. Свои научные интересы и траекторию профессионального развития я начала определять в том числе благодаря факультативу». Студент 2-го курса магистерской программы НИУ ВШЭ «Государственное и муниципальное управление» Андрей Анисимов давно изучает тему поддержки малого и среднего предпринимательства. Факультатив он посещает второй год, и, по его мнению, это уникальная площадка, которой нет ни в одном другом вузе. «На первом же занятии я познакомился с Сергеем Ренатовичем Борисовым, председателем Попечительского совета “Опоры России”, и понял, что нам по пути», — вспоминает Андрей Анисимов.

В прошлом году его исследование было посвящено неналоговым платежам (тарифам, сборам и проч.), а в этом году — мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, и целью исследования стало выявление наиболее эффективных из них. Он проанализировал открытые данные за последние четыре года и сделал выводы, какие меры целесообразно продвигать в конкретных регионах. Не исключено, что эти рекомендации будут использованы при принятии решений на государственном уровне. Студентка 4-го курса социологического факультета МГУ Татьяна Годило занимается на факультативе второй год, ее научный руководитель — Александр Шохин, и в этом году ее исследование было посвящено адаптивным возможностям российской экономики в условиях кризиса.

«С Александром Николаевичем мы встречались на этапе утверждения темы, согласования содержания и финальной корректировки, и я всякий раз удивлялась и восхищалась его умению обозначить проблемные поля, сформулировать вопросы, дать рекомендации по доработке проекта. При всей своей занятости он находил на это время. Наша совместная работа продолжилась даже на защите — по-моему, он задал мне больше вопросов, чем другие члены комиссии», — делится Татьяна Годило. В следующем году девушка планирует поступить в магистратуру и снова посещать факультатив. «Это помогает углубиться в практику, дает возможность послушать опытных людей, стать частью среды, которая несвойственна университетам», — добавляет она. Среди слушателей факультатива есть и те, кто уже окончил вуз, работает в бизнесе и даже преподает. В их числе Алексей Маслов — выпускник МГИМО, председатель Группы пользователей SWIFT в России, сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России. Он много лет занимается темой международных расчетов, и факультатив привлек его возможностью послушать ведущих специалистов и углубиться в выбранную тему.

Его проект, выполненный под руководством профессора кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Михаила Алексеева (как его характеризует сам слушатель, «выдающегося профессионала банковского дела»), посвящен международному проекту mBridge по использованию цифровых валют центральных банков для международных расчетов. Помимо работы над проектом, Алексея Маслова интересовали и другие темы факультатива. «Многое из того, что я здесь узнал, смогу использовать в своих публикациях, в лекциях, в общении с коллегами», — поясняет он. В свою очередь, Михаил Алексеев высоко оценивает усилия своего подопечного: «Всегда приятно, когда человек зрелый, когда он знает, о чем говорит, разбирается в своей предметной области, высказывает очень квалифицированные суждения и делает выводы».

Подводя итоги работы факультатива в этом учебном году, Александр Шохин подчеркнул, что его лейтмотивом стало изучение различных аспектов адаптации российской экономики к новым вызовам в условиях санкционного давления, а самое главное — возможностей ее развития, работы на опережение. При таком подходе одни антикризисные меры должны уйти в прошлое, а другие — стать системными благодаря новым механизмам. «Наши слушатели достаточно адекватно воспринимают эту проблематику, и мы поощряем их интерес к исследованиям. Они провели многосторонний анализ и выступили с серьезными предложениями. По итогам защит планируем сформулировать новые темы, над которыми в рамках факультатива предстоит работать в следующем учебном году», — отмечает Александр Николаевич.

«Я возглавлял одну из комиссий, на которой защищали свои проекты слушатели факультатива, — рассказывает профессор-исследователь кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Федор Прокопов. — Среди них студенты и Вышки, и других вузов, и ребята, уже работающие в бизнесе. Мне было особенно приятно слушать студентов второго курса бакалавриата нашего университета — они выступили очень достойно, хотя почти не имеют исследовательского опыта». По мнению Федора Тимофеевича, средний уровень слушателей факультатива растет с каждым годом: они хорошо излагают материал, умеют себя презентовать, демонстрируют глубокую осведомленность в выбранной теме. «Видно, что ребята посвятили немало времени работе над своими проектами. Если же удалось подготовить их быстро, это тоже неплохо, — значит, они обладают способностью быстро погрузиться в тему и быстро обработать материал», — добавляет профессор-исследователь.

Заместитель заведующего кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Валентина Кириллина напомнила, что через несколько месяцев будет отмечаться 20-летие со дня основания кафедры. «За эти годы кафедра стала уникальной площадкой для ведущих экспертов из бизнеса, органов власти и СМИ, — подчеркивает Валентина Николаевна. — Мы даем возможность студентам не только получать информацию из первых уст, проводить исследования, писать и защищать научные работы и проекты, но и проходить практику, участвовать в мероприятиях РСПП и “Опоры России”». Проекты, представленные на защите, она характеризует как очень интересные, разноплановые, направленные на совершенствование взаимодействия бизнеса и власти с учетом текущей политической и экономической ситуации. «Характер этого взаимодействия менялся на протяжении последних тридцати лет, — отмечает заместитель заведующего кафедрой. — А на недавнем съезде РСПП с участием президента России было продемонстрировано, что у бизнеса с властью налажено тесное и конструктивное сотрудничество. Наши слушатели изучают различные аспекты этого сотрудничества и уже сейчас вносят свой вклад в решение задач, стоящих перед страной».

