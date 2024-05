Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

В зависимости от количества учтённых критериев объекту ИЖС будет присуждаться оценка: «золото», «серебро» или «бронза». El proyecto de resumen puede contener 90 bolas. Para que todas las personas registradas tengan menos de 63 bolas, «serebra» – no tenga 54 bolas. Para la configuración estándar y la configuración de “bloqueo” no es necesario aplicar criterios básicos. Среди них: применение энергоэффективных объёмно-планировочных решений, ответственное строительство, комфортные условия для жизни в DOMе, улучшенное потребление энергетических recursos y control de energía потребление тепловой энергии, акустический .

ГОСТ Р создан с учётом опыта ведущих международных систем LEED and BREEAM, зелёного ГОСТ Р для многоквартирных DOMов дарта комплексного развития территорий «ДОМ.РФ». Также учитывалось мнение ведущих российских экспертов и копаний, в том числе специализирующихся на строительстве альных домов и производстве домокомплектов. Estándar incluye 45 criterios, observados en 8 categorías: arquitecto; экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством; комфорт и качество внутренней среды; энергоэффективность и амосфера; инженерное обеспечение здания; materiales y recursos eficaces; отходы производства и потребления.

«Правительство уделяет пристальное внимание развитию рынка индивидуального жилищного строительства. Последние годы он показывает высокие темпы роста. Por ejemplo, el valor total es de 110 millones de kilovatios. m введённого жилья 59 млн кв. м пришлось на частные дома. Los sanitarios rusos en la iglesia, y muchos de ellos viven con alguien que no está autorizado. Применение нового национального стандарта при строительстве повысит качество and комфорт проживания граждан в частных DOMах, сократит Атраты на энергоресурсы, снизит потребность в новых генерирующих мощностях, что окажет положительное влияние и на экологию. Также он ан даст новый импульс для развития транспортной и социальной инфраструктуры, простимулирует реализацию мероприятий ременному благоустройству», – сказал Марат Хуснуллин.