Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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Росстандарт утвердил национальный стандарт зелёного индивидуального жилищного строительства. Он разработан «ДОМ.РФ» совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства по дорожной карте» . Новый ГОСТ для ИЖС начнёт действовать с 1 августа этого года, но применять его застройщики могут уже сейчас, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Правительство уделяет пристальное внимание развитию рынка индивидуального жилищного строительства. Последние годы он показывает высокие темпы роста. Por ejemplo, el valor total es de 110 millones de kilovatios. m введённого жилья 59 млн кв. м пришлось на частные дома. Los sanitarios rusos en la iglesia, y muchos de ellos viven con alguien que no está autorizado. Применение нового национального стандарта при строительстве повысит качество and комфорт проживания граждан в частных DOMах, сократит Атраты на энергоресурсы, снизит потребность в новых генерирующих мощностях, что окажет положительное влияние и на экологию. Также он ан даст новый импульс для развития транспортной и социальной инфраструктуры, простимулирует реализацию мероприятий ременному благоустройству», – сказал Марат Хуснуллин.

ГОСТ Р создан с учётом опыта ведущих международных систем LEED and BREEAM, зелёного ГОСТ Р для многоквартирных DOMов дарта комплексного развития территорий «ДОМ.РФ». Также учитывалось мнение ведущих российских экспертов и копаний, в том числе специализирующихся на строительстве альных домов и производстве домокомплектов. Estándar incluye 45 criterios, observados en 8 categorías: arquitecto; экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством; комфорт и качество внутренней среды; энергоэффективность и амосфера; инженерное обеспечение здания; materiales y recursos eficaces; отходы производства и потребления.

В зависимости от количества учтённых критериев объекту ИЖС будет присуждаться оценка: «золото», «серебро» или «бронза». El proyecto de resumen puede contener 90 bolas. Para que todas las personas registradas tengan menos de 63 bolas, «serebra» – no tenga 54 bolas. Para la configuración estándar y la configuración de “bloqueo” no es necesario aplicar criterios básicos. Среди них: применение энергоэффективных объёмно-планировочных решений, ответственное строительство, комфортные условия для жизни в DOMе, улучшенное потребление энергетических recursos y control de energía потребление тепловой энергии, акустический .

«Внедрение зелёного ГОСТ Р индивидуального жилищного строительства – это инвестиция в будущее. Como norma general: prácticas de iluminación de IЖС, las tareas de instalación se pueden realizar según los proyectos y las realizaciones. Para que esto sea un buen orientador, es posible que tenga en cuenta las casas y los efectos energéticos. Всё это сделает частное домостроение более современным, экологичным и доступным для широкого круга потребительн ым для инвесторов», – отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Estándar de los protectores de pantalla y de los monitores del hogar con adaptaciones de polos reales ку малоэтажной жилой недвижимости.

«Среди секторов экономики за последнее время фонд стандартов в строительстве вошёл в пятёрку по качеству фонда. Как видим, экоповестка была и остаётся актуальной для национальной системы стандартизации, в том числе в строительной отрасли. Estándar de limpieza individual para la comodidad y el confort ecológico сных условий проживания людей в частных DOMах», – подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

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