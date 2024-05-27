Команда 47 приглашает в свои ряды

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Общественное движение Команда 47 приглашает к сотрудничеству студентов из Ленинградской области, обучающихся в Государственном университете управления.
Команда 47 ― это неравнодушные жители, которые хотят сделать свой район, свой населенный пункт, свою Ленинградскую область лучше.
«Я понимаю, что наша сила — в команде, в неравнодушных людях, которые, несмотря на расхождения во взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в главном — в стремлении сделать лучше и краше нашу малую Родину — нашу любимую Ленинградскую область», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Если вы любите работать в команде, активно учиться чему-то новому и содействовать улучшению жизни страны – ждём вас в Представительстве губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.
Предлагаем:
- Взаимодействие с Ассоциацией региональной молодёжи: вместе сможем воплощать в жизнь ваши идеи, организовывать конференции, круглые столы, деловые игры, а также реализовывать совместные проекты;
- Участие в мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодёжи(Росмолодёжь);
- Встречи с депутатами Государственной Думы от Ленинградской области, представителями Торгово-промышленной палаты РФ, Общественной палаты РФ, федеральными органами исполнительной власти;
- Обмен опытом со студентами из других регионов;
- Прохождение практики и содействие в дальнейшем трудоустройстве.
Наши контакты: 8 (495) 691 33 55
Официальный сайт: https://mos.lenobl.ru
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Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 27.05.2024
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