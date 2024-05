Команда 47 приглашает в свои ряды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Общественное движение Команда 47 приглашает к сотрудничеству студентов из Ленинградской области, обучающихся в Государственном университете управления.

Команда 47 ― это неравнодушные жители, которые хотят сделать свой район, свой населенный пункт, свою Ленинградскую область лучше.

«Я понимаю, что наша сила — в команде, в неравнодушных людях, которые, несмотря на расхождения во взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в главном — в стремлении сделать лучше и краше нашу малую Родину — нашу любимую Ленинградскую область», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Если вы любите работать в команде, активно учиться чему-то новому и содействовать улучшению жизни страны – ждём вас в Представительстве губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.

Предлагаем:

Взаимодействие с Ассоциацией региональной молодёжи: вместе сможем воплощать в жизнь ваши идеи, организовывать конференции, круглые столы, деловые игры, а также реализовывать совместные проекты;

Участие в мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодёжи(Росмолодёжь);

Встречи с депутатами Государственной Думы от Ленинградской области, представителями Торгово-промышленной палаты РФ, Общественной палаты РФ, федеральными органами исполнительной власти;

Обмен опытом со студентами из других регионов;

Прохождение практики и содействие в дальнейшем трудоустройстве.

Наши контакты: 8 (495) 691 33 55

Официальный сайт: https://mos.lenobl.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/mos.lenobl

Официальный Telegram канал: https://t.me/predsravitelstvoLO

