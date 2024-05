Дегустация кристаллов, эФФектные опыты, нейроигра и фантастические инженерные проекты: НГУ принял участие в Smart picnic

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты НГУ с Геолого-геофизического, Механико-математического и Физического факультетов, а также из Института медицины и психологии и Передовой инженерной школы (ПИШ) представили интерактивную выставку для всех желающих. Самые маленькие любознательные посетители выстраивались в длинные очереди, чтобы поучаствовать в опытах, поиграть в игры и узнать что-то новое.

Так, студенты медицинского направления рассказывали, как правильно накладывать жгут, и даже давали желающим поиграться с человеческим мозгом (не настоящим!), физики собрали вокруг себя всех юных знатоков и удивляли их настоящими научными опытами, математики путали логическими задачками и ребусами, а ребята из ПИШ дали поиграть в компьютер, пока мама не смотрит. Геологи привлекали внимание более взрослых посетителей, рассказывая о необычных свойствах разных видов нефти и кристаллов.

– Для нас привлекательным оказался стенд Института медицины и психологии НГУ. Учебные пособия, макеты, нам даже показали, как обрабатывать ожог. Сын еще маленький и пока не выбирает, куда поступать, но в любом случае это полезная информация о доврачебной помощи, которая нужна всем, — комментирует посетительница выставки Ольга П.

Также выставкой не первый год интересуются и сами студенты НГУ.

– Я уже несколько лет прихожу на Smart picnic. Мне очень нравится, когда в одном месте собирается столько заинтересованных наукой людей, чтобы поделиться своими знаниями и новыми проектами. Самое главное, все представлено в максимально доступной форме. Даже я, человек, который не разбирается ни в одной из представленных здесь сфер, оказалась вовлеченной в опыты ребят с Физического факультета, — признается студентка отделения «Журналистики» НГУ Яна Беззубцева.

В конце мероприятия уставшие, но получившие море знаний и ярких впечатлений гости пикника попробовали блюда разных кухонь мира и послушали концерт музыкальной группы Pompeya. Стаканчики в руках, знания в голове, конфетти на полу и улыбки на лицах — так завершился насыщенный день на площадке Академпарка.

