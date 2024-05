В Ташкенте впервые прошло заседание Совета регионов России и Узбекистана

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Ташкенте состоялось заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием лидеров двух стран. Организаторами выступили Министерство экономического развития России и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

В мероприятии приняли участие более 250 представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ России и Узбекистана, в частности – делегация из 28 регионов России. 22 региона были представлены на уровне глав. Заседание открылось приветственными словами Президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеев.

«На полях» заседания в Ташкенте был подписан целый ряд взаимовыгодных соглашений на уровне президентов, регионов и бизнеса. Заседание дало старт новым совместным проектам на общую сумму в 220 млрд рублей.

В ходе двусторонних встреч стороны обсудили как реализованные совместные проекты, так и проекты, готовящиеся к реализации. К примеру, самый востребованный в России маркетплейс планирует построить в Ташкентской области крупный логистический центр с открытием 7,5 тысяч новых рабочих мест, ведущее российское предприятие в сфере транспортного машиностроения продолжает поставлять для ташкентского метрополитена сотни новых вагонов. Успешно работает в республике и продолжает набирать обороты российский завод по производству пестицидов. Его мощность превышает потребность рынка в Узбекистане – товары идут на экспорт. В планах на будущее – взаимодействие российских и узбекских особых экономических зон и индустриальных парков, а также совместная подготовка кадров по линии Объединенного института ядерных исследований в Подмосковье.

«Важным итогом встречи стало обсуждение плана мероприятий по увеличению взаимной торговли между Россией и Узбекистаном, – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Профильные министерства двух стран разработали этот план на основе анализа текущей торговли и потребностей российского и узбекского рынков. Документ предполагает акцент на развитии семи ключевых направлений, которые дадут максимальный эффект для прироста товарооборота».

Речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве, устранении барьеров во взаимной торговле, сотрудничестве в сфере энергетики, промышленности, сельском хозяйстве и финансах. Развитие этих направлений взаимодействия, по словам замминистра, позволит уже сейчас приступить к выполнению амбициозной задачи, поставленной президентами России и Узбекистана, по двукратному увеличению товарооборота двух стран к 2030 году.

«Узбекистан остаётся надежным партнёром России. Это один из «локомотивов» развития Центральной Азии. Поэтому для нас особенно важно наращивать двусторонние контакты, – напомнил Дмитрий Вольвач. – Развитие торгово-экономического сотрудничества, по самой нижней границе прогнозов экспертов, к 2030 году даст прирост российского экспорта до 14 млрд долл., а импорт превысит 4 млрд долл».

Для достижения столь высоких показателей России и Узбекистану, по его словам, необходимо ускорить цифровизацию таможенных услуг, чтобы грузы быстрее проходили контроль на границе, выпустить на рынок Узбекистана сети крупнейших российских маркетплейсов, создать российско-узбекистанский инвестиционный фонд для поддержки перспективных бизнес-проектов, расширить производственную кооперацию и ассортимент поставляемой сельскохозяйственной продукции, проработать вопрос субсидирования перевозок в рамках проекта «Агроэкспресс», увеличить поставки топлива в Узбекистан, а также реализацию совместных проектов по модернизации Сырдарьинской ТЭС, строительству АЭС, ГЭС и объектов солнечной генерации в Узбекистане.

«Туризм – самая быстрорастущая сфера нашего сотрудничества. С учётом тесных связей наших народов, общей истории и культурных традиций спрос на взаимные поездки между Россией и Узбекистаном всегда был высоким, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – На фоне активной работы наших стран по увеличению доступности поездок, расширению линейки турпродуктов и улучшению качества услуг в прошлом году турпоток между нашими странами вырос двукратно – до 1,2 млн, превысив допандемийные показатели поездок».

Ташкент, по его словам, за последние годы превратился в крупнейший транзитный хаб по авиаперевозкам в Центральной Азии. В ходе заседания Совета регионов России и Узбекистана стороны обсудили возможность выполнения транзитных рейсов из городов России через Ташкент по популярным международным направлениям.

Активно развивается российско-узбекское сотрудничество в сфере образования. Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России и Ташкентский государственный экономический университет подписали в ходе заседания учредительный договор об открытии в Ташкенте Экспертного центра стратегических инициатив, а также меморандум об открытии филиала ВАВТ.

«Мы благодарны властям Узбекистана за активное продвижение российского образования. В настоящий момент на территории республики действует 14 филиалов российских университетов, в которых получают образование более 7,5 тысяч студентов. Это абсолютный рекорд среди стран Центральной Азии, – привел данные Дмитрий Вольвач. – С открытием филиала ВАВТ в Ташкенте у наших стран появится прекрасная возможность готовить кадры для успешной реализации российско-узбекских проектов. Это шаг на опережение – с каждым годом в Узбекистане появляется всё больше совместных проектов, технологически сложных в исполнении. Для их реализации требуются высоко квалифицированные специалисты».

В заседании Совета регионов России и Узбекистана выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев, хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахмонов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI