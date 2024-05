В СПбГАСУ подвели итоги III Всероссийского тура конкурса ВКР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Члены жюри конкурса: доцент кафедры АДМТ СПбГАСУ Евгений Корныльев; заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» Донского государственного технического университета Денис Николенко; доцент кафедры автомобильных и железных дорог Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Дмитрий Кузнецов; заведующая кафедрой транспорта и автомобильных дорог Ивановского государственного политехнического университета Елена Гриценко; Мария Клековкина; заведующий кафедрой «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» Казанского государственного архитектурно-строительного университета Евгений Вдовин; декан строительного факультета СПбГАСУ Антон Гайдо

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 20–25 мая прошёл III Всероссийский тур конкурса выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки 08.03.01, 08.04.01 Строительство, профили подготовки «Автомобильные дороги и аэродромы», «Автодорожные мосты и тоннели», по специальностям 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» и 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог».

В конкурсе приняли участие работы студентов строительных вузов из Москвы, Казани, Вологды, Красноярска, Белгорода, Иванова, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Волгограда и других российских городов. По результатам II (региональных) туров из 28 вузов России в СПбГАСУ были направлены 219 выпускных квалификационных работ.

Конкурс проходил по 20 номинациям. Каждая выпускная работа рассматривалась членами жюри и оценивалась по балльной системе. Баллы выставлялись за достижения конкурсантов в апробации результатов своей работы, таких как публикации статей, учебно-методической литературы, участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, доклады на конференциях, наличие патентов на изобретения и полезные модели.

По каждой номинации три работы, набравшие наибольшее количество баллов, занимали призовые места, а их авторы награждались дипломами.

Студенты нашего университета получили пять дипломов, три из которых – за первое место. В номинации «Проектирование автомобильных дорог в сложных условиях» по специальностям 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» и 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог» первенствовала выпускница Юлия Рудакова (руководитель – заведующая кафедрой автомобильных дорог, мостов и тоннелей Мария Клековкина).

В номинации «Проектирование капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог» лучшим стал Григорий Теницкий (руководитель – заведующая кафедрой автомобильных дорог, мостов и тоннелей Мария Клековкина).

В номинации «Проектирование автомобильных дорог в сложных условиях» по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги» первое место заняла Александра Чистякова (руководитель – доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Александр Симановский). В своей работе на тему «Возведение лёгких насыпей на слабом основании» Александра Чистякова исследовала зависимость осадки лёгкой насыпи от уклона минерального дна слабого основания и ряда других факторов при расчёте его конечной осадки. Автор провела полный факторный эксперимент, по результатам которого предложила методику учёта уклона минерального дна с помощью выведенного уравнения регрессии. Анализ результатов эксперимента представлен в графическом виде – в двумерном и трёхмерном пространстве, что наглядно отражает результаты зависимости выведенного автором коэффициента и параметров работы земляного полотна.

В номинации «Ремонт и содержание транспортных сооружений на дорогах» по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги» третьим стал Олег Козлов (руководитель – старший преподаватель кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Анна Симонова).

В номинации «Проектирование автомобильных дорог» третье место занял Павел Платонов по специальностям 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» и 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог» (руководитель – старший преподаватель кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Денис Денисенко).

