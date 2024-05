Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Выходные в университете прошли под лозунгом «Политех — детям!» В Научно-исследовательском корпусе состоялся первый фестиваль детского образования.

В Политехе уже много лет реализуются программы дополнительного образования для дошкольников и учащихся школьного возраста. Это и творческие студии, и экскурсии, и образовательные интенсивы, и постоянные программы для всестороннего развития детей.

Творческие коллективы Дома учёных в Лесном своими выступлениями украсили фестиваль, а преподаватели провели для ребят мастер-классы. Благодаря Академии информатики для школьников участники попробовали себя в робототехнике, веб-разработке, программировании, цифровом рисунке и информатике. Вместе с Музеем истории СПбПУ наши гости печатали на старинных печатных машинках и узнали о таком музыкальном инструменте как терменвокс. Представители Естественно-научного лицея и Института среднего профессионального образования рассказали о возможностях обучения в Политехе. Центр по работе с абитуриентами представил программы образовательных интенсивов Политеха, Летнюю школу, Инженерную лигу, олимпиады, которые помогают поступить в вуз без экзаменов, смены в детских центрах. Представители подготовительных курсов Политеха рассказали, как подготовиться к экзаменам и сдать их на высокий балл. Также дети и родители познакомились и с другими олимпиадами, конкурсами и фестивалями, сменами во всероссийских детских центрах и «Сириусе» от университета.

А старший преподаватель Высшей школы производственного менеджмента Егор Темиргалиев провёл для маленьких гостей практическое занятие по ракетостроению. На экспериментальном шоу старшего преподавателя Высшей инженерно-физической школы Вадима Паневина ребята больше узнали о физике.

Политех даёт возможности для развития с раннего возраста и на протяжении всей жизни. На фестивале участники как раз познакомились с тем многообразием программ, что мы предлагаем для школьников и ребят помладше. Мы увидели, что на дополнительное образование детей есть спрос, поэтому фестиваль будет нашим постоянным мероприятием , — отметил руководитель Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций Николай Снегирёв.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI