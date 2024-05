В Политехе откроют базовую кафедру «Газпром ВНИИГАЗ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялось подписание договора о создании базовой кафедры «Газпром ВНИИГАЗ» «Трубопроводный транспорт углеводородов».

23 мая ректор СПбПУ Андрей Рудской и генеральный директор «Газпром ВНИИГАЗ» Максим Недзвецкий подписали договор о создании и обеспечении деятельности базовой кафедры «Трубопроводный транспорт углеводородов».

Поздравляю всех с очень важным событием. Сегодня мы сделали великое дело. Уверен, что у нас всё получится. Мы рады, что наши с вами стремления совпали. Одна из лучших базовых кафедр — в самом мощном техническом университете России , — отметил Андрей Рудской.

Во встрече также участвовали проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова и директор Института энергетики Виктор Барсков. Участники обсудили проделанную работу и направления дальнейшего взаимодействия. После гости отправились на экскурсию и лично оценили ход реализации проекта.

Основной деятельностью базовой кафедры «Трубопроводный транспорт углеводородов» станет обучение и выпуск студентов по новому направлению подготовки «Нефтегазовое дело», выполнение фронтирных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и осуществление программ дополнительного профессионального образования. Сейчас прорабатывается дорожная карта по реализации базовой кафедры, включая лицензирование основной образовательной программы, подготовку заявок на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по критически важным направлениям деятельности «Газпром ВНИИГАЗ», и создание на площадке Института энергетики (Механический корпус) лабораторной базы мирового уровня.

Кроме того, со следующего учебного года планируется привлечение специалистов «Газпром ВНИИГАЗ» к реализации разработанных основных образовательных программ, в том числе по направлению подготовки «Энергетическое машиностроение» с последующей возможностью для студентов продолжить обучение на базовой кафедре «Трубопроводный транспорт углеводородов» по новой программе. Специалисты «Газпром ВНИИГАЗ» выступят в качестве преподавателей, научных руководителей и консультантов для студентов. Обучающиеся получат доступ к научно-экспериментальному, исследовательскому и вспомогательному оборудованию лаборатории для выполнения НИОКР и выпускных квалификационных работ. Впоследствии выпускники будут трудоустроены во «Газпром ВНИИГАЗ» или другие профильные организации.

Первые студенты базовой кафедры «Газпром ВНИИГАЗ» и Политеха приступят к обучению с 1 сентября 2025 года.

