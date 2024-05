В индустриальном парке «Руднево» пройдет тестирование беспилотников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство РФ утвердило постановление по установлению экспериментального правового режима (ЭПР), который был разработан Минэкономразвития России совместно с Правительством города Москвы и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (Федеральный центр БАС). ЭПР позволит тестировать беспилотные авиационные системы (БАС) в индустриальном парке «Руднево».

«Установлен 15-й эксперимент, он дополняет уже реализуемые программы ЭПР в различных сферах, включая беспилотный транспорт (как наземный, так и воздушный), медицину, телемедицинские услуги, государственные услуги. К слову, механизмом ЭПР сейчас пользуются более 150 компаний и индивидуальных предпринимателей, участниками экспериментов стали более 80 тысяч граждан. Ключевой момент нового эксперимента – это то значение созданного Федерального центра БАС, которое он окажет на развитие отрасли беспилотных авиационных систем, созданный центр является фундаментальным для разработки и апробации беспилотных технологий. Внедряемые процессы и комплексная инфраструктура направлены на решение задач различной сложности, а полученный опыт позволит существенно ускорить внедрение инноваций в беспилотной гражданской авиации и обеспечить создание сети научно-производственных центров, предусмотренных нацпроектом. Установленный ЭПР также повлияет на модернизацию общего регулирования, которую давно запрашивают представители отрасли. Мы поддерживаем и активно участвуем в проработке ряда регуляторных инициатив в рамках формирования соответствующей «дорожной карты», – прокомментировал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин.

В реализации инициативы примут участие 8 компаний, включая Федеральный центр БАС, которому отводится роль оператора опытного района, разработчика и изготовителя БАС, а также ООО «Геоскан», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ООО «Флай Дрон» и другие компании.

«В прошлом году на базе «Руднево» мы открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который объединяет 12 ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов. В рамках ФЦ «БАС» мы создаем всю необходимую инфраструктуру для развития этой индустрии. Так, в ноябре 2023 года заработал первый в России Центр коллективного пользования для отрасли. Сейчас создаем лабораторно-исследовательский центр для проведения стендовых испытаний беспилотной авиатехники, а также летно-испытательный комплекс», – сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Федеральный центр БАС оказывает методологическую поддержку по развитию научно-производственных центров, предусмотренных федеральным проектом по производству БАС в составе национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Разработку нацпроекта инициировал Президент Российской Федерации и курирует заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев.

Реализация ЭПР будет сопровождаться непрерывным мониторингом деятельности его участников со стороны контрольно-надзорных органов, Минтранса и Минэкономразвития России, а эффективность — оцениваться в соответствии с плановыми показателями его результативности, заложенными в утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации программе ЭПР.

В частности, запланировано, что за период действия ЭПР в течение 3 лет к работе будут допущено порядка 45 единиц БАС для выполнения авиационных работ и перевозки грузов, которые совершат не менее 1850 полетов. Режим предусматривает применение БАС с максимальной взлетной массой до 30 кг и более для воздушной перевозки грузов (за исключением коммерческой воздушной перевозки), выполнения авиационных работ, в том числе воздушные съемки и аэровизуальные полеты.

«Экспериментальный правовой режим – это важный шаг в развитии отрасли, открывающий перед ней целый ряд перспектив. Разработчики смогут проводить тестирование своих разработок в реальных условиях, что позволит им быстрее совершенствовать свои продукты и улучшать их характеристики, что в конечном итоге приведет к улучшению качества и безопасности полетов БАС. Это также будет способствовать реализации целей национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В его рамках по всей стране создается сеть научно-производственных центров, в которой ФЦ БАС является опорным», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Благодаря устанавливаемому ЭПР компании теперь получат возможность проводить испытания техники, используя, в том числе инфраструктуру Федерального центра БАС. Российские компании и индивидуальные предприниматели смогут в дальнейшем присоединяться к ЭПР в упрощенном порядке.

