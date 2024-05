Вузы России и Узбекистана создадут общий факультет по подготовке кадров для внешнеэкономической деятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

В ходе первого заседания Совета регионов России и Узбекистана Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России (ВАВТ) заключила меморандум о сотрудничестве с двумя профильными ведомствами Узбекистана – с Министерством инвестиций, промышленности и торговли и с Министерством высшего образования, науки и инновации.

Документ направлен на сотрудничество в сфере подготовки кадров и реализации образовательных программ в области внешнеэкономической деятельности, а также сотрудничество в исследовательской и аналитической сфере.

«Академия уже довольно успешно взаимодействует с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, – подчеркнула врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития России Виттория Идрисова. – В последние годы сотрудники министерства по отдельным образовательным программам проходили обучение в нашей академии. В рамках подписанного меморандума мы предполагаем внедрить системную и комплексную программу подготовки и переподготовки государственных служащих и представителей бизнеса Узбекистана в сфере внешнеэкономической деятельности».

Меморандум также предусматривает создание совместного факультета Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и Ташкентского государственного экономического университета, который в перспективе станет основой для открытия в Ташкенте полноценного филиала российской академии при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

«Мы надеемся, что реализация образовательных программ, программы профессиональной подготовки и повышения квалификации в области внешнеэкономической деятельности будут способствовать дальнейшему увеличению товарооборота и укреплению торгово-экономических связей между Россией и Узбекистаном», – отметил ректор Ташкентского государственного экономического университета Тулкин Тешабаев.

