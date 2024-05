Визит дружбы. Уральский федеральный университет принял политехников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В марте этого года студенческая делегация Уральского федерального университета побывала в гостях у Политеха. Ребята остались впечатлены знакомством и пригласили наших политехников к себе в гости с ответным визитом, чтобы познакомить с молодежной политикой Уральского федерального университета, обменяться полезными контактами и узнать всё про активную жизнь УрФУ.

Наша делегация, состоящая из сотрудников Управления молодежной политики университета и победителей конкурса социально-активных студентов Политеха «Активист года» ( группа ВК ), провела в Екатеринбурге пять дней.

Программа у ребят была очень насыщенная. Началось всё со знакомства с объединенным советом обучающихся и профсоюзной организацией студентов УрФУ, а также с деятельностью служб проректора по воспитательной работе. Затем политехники приняли участие в круглых столах. Сотрудники обсуждали опыт организации системы воспитательной работы, а студенты общались на тему студенческого самоуправления и роли в жизни университета.

Коллеги из УрФУ не забыли и о культурно-развлекательной программе для нашей делегации. Политехники побывали в новом кампусе УрФУ «Новокольцовский». Он объединяет на одной территории здания пяти общежитий, общественного и медицинского центра, а также современные спортивные и игровые площадки. Ещё ребята посетили музей вуза и побывали на обзорной экскурсии по Екатеринбургу.

На базе отдыха ФОК «Гагаринский», где ежегодно проходит корпоративный и обучающий проект союза студентов УрФУ «Майский слёт», начальник Управления молодежной политики СПбПУ Иван Хламов поделился опытом ведения проектов молодежной политики нашего университета. На встречу пришло более шестидесяти слушателей. А специалист отдела студенческих инициатив Политеха Софья Романова стала членом жюри творческого конкурса «Визиток» от профбюро институтов.

От поездки политехники остались в полном восторге, зарядились положительными эмоциями и привезли с собой массу впечатлений.

