Правительство утвердило требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами

Постановление от 23 мая 2024 года №660

Правительство продолжает создавать условия для запуска движения безэкипажных судов. Работа идёт в рамках проекта «Автономное судовождение» – одной из реализуемых Правительством инициатив социально-экономического развития.

Председателем Правительства Михаилом Мишустиным подписаны постановления, утверждающие требования для организаций, которые смогут по поручению судовладельцев управлять водными беспилотниками.

В частности, такие организации обязаны иметь свидетельство, подтверждающее их полномочия в области автономного судовождения. Кроме того, они должны обеспечивать непрерывную работу и исправное техническое состояние средств связи, с помощью которых управляется безэкипажное судно.

Также эти организации должны обеспечить работу внешнего экипажа, укомплектованного в соответствии с требованиями Кодекса внутреннего водного транспорта или Кодекса торгового мореплавания.

Подписанные постановления – часть работы по реализации новых норм Кодекса торгового мореплавания РФ и других законодательных актов. Они были приняты в июле 2023 года. Этими изменениями в законодательство было введено понятие «автономное судно», а также регламентированы вопросы управления таким судном и особенности его эксплуатации.

В настоящее время в России тестируется первое автономное научно-исследовательское судно – катамаран «Пионер-М», который был спущен на воду в 2021 году. Кроме того, отдельные устройства систем автономного судовождения проходят испытания на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский».

