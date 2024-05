Правительство увеличило размер персональной стипендии Дмитрия Лихачёва

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановления от 23 мая 2024 года №640, №652, №653

Документы Постановление от 23 мая 2024 года №640

Постановление от 23 мая 2024 года №652

Постановление от 23 мая 2024 года №653

С 1 сентября 2024 года персональные стипендии имени Дмитрия Лихачёва будут увеличены с 5 до 15 тыс. рублей. Постановление об этом подписано.

Как и прежде, персональные стипендии будут ежемесячно получать десять студентов-очников российских государственных и негосударственных вузов. Стипендиатов будут отбирать на конкурсной основе. Главный критерий отбора – успехи и достижения претендентов в области искусствоведения, истории, культурологии, лингвистики, литературоведения, педагогики и философии.

Результаты исследований и разработок кандидатов должны быть подтверждены соответствующими публикациями в рецензируемых научных изданиях и материалах научных конференций.

Персональные стипендии имени Дмитрия Сергеевича Лихачёва были установлены в 2002 году указом Президента. В марте 2024 года глава государства внёс в него изменения, поручив Правительству утвердить правила назначения такой стипендии, а также определить размер выплат и количество получателей.

Также подписаны постановления увеличивающие размер персональных стипендий имени Анатолия Собчака и имени Егора Гайдара. Они также увеличатся до 15 тыс. рублей.

Готовятся к подписанию аналогичные постановления об увеличении персональных стипендий Андрея Вознесенского, Владимира Туманова, Александра Солженицына и Юрия Маслюкова.

