Борису Фрумкину, народному артисту России

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Михаил Мишустин поздравил пианиста, дирижёра, композитора с 80-летием.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Выдающийся пианист, дирижёр, композитор, блистательный виртуоз, Вы внесли большой вклад в развитие отечественного джаза, вписали немало страниц в его историю. Ваши талант, мастерство импровизации, умение органично соединять разные жанры воплощаются в уникальные аранжировки и мелодии, которые украшают фильмы, спектакли, телешоу.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого доброго».

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