25.05.2024 Wicepremier W. Kosiniak – Kamysz: Musimy być zjednoczeni w dbaniu o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.

25 maja br. w Limanowej przysięgę wojskową złożyło 30 ochotników, którzy zgłosili się do pełnienia służby w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej. Ochotnicy to mieszkańcy powiatów: nowosądeckiego, tarnowskiego, krakowskiego i nowotarskiego, którzy po przysiędze rozpoczną służbę w rejonie swojego zamieszkania. W tym dniu odbyły się także uroczystości z okazji święta 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dziękując ochotnikom za chęć służby w Wojsku Polskim szef MON przypomniał historię i losy patrona jednostki, którym jest gen. bryg. Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek.

Wybór patrona, którego dokonaliście konstytuuje wasze działania – czyli niezłomność odwaga i wierna służba do samego końca. Generał Okulicki to postać niezwykła w naszej historii. Nie składa broni w żadnym momencie tragicznych wydarzeń 1939 roku. (…) Jego droga życiowa pokazuje co trzeba w życiu robić, żeby móc na koniec powiedzieć, że się obroniło tych wartości, o które się walczy

– mówił szef MON.

Wicepremier odniósł się także do obecnej sytuacji bezpieczeństwa, podkreślając, że jest to zadanie dla wszystkich Polaków. Poinformował o nowym projekcie „Tarcza wschód”, który znacząco wzmocni bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki NATO.

Droga do pokonania długa i wspólna, dla niezmiennej sprawy jaka jest sprawa polska. (…) Musimy być zjednoczeni w ramach dbania o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Wasza służba to jest zjednoczenie. (…) Przychodzicie z różnych środowisk, przychodzicie żeby służyć, przychodzicie do wojska z pokolenia na pokolenie

– powiedział szef MON.

Dziękuję, że z dumą nosicie mundur i udzielacie pomocy. (…) Jesteście gotowi służyć Ojczyźnie, a często w trudnych warunkach wspomagacie tych, którzy chronią granicę. Będziemy umacniać wschodnią granicę Polski. Przystąpiliśmy do realizacji największej operacji „Tarcza Wschód”. Od 1945 roku takich umocnień, na żadnej z granic Polski nigdy nie było. Konieczność czasów – odstraszanie i obrona. To jest nasze zobowiązanie i to, do czego jesteśmy powołani. (…) To będzie największa w historii umacniania naszego bezpieczeństwa na wschodniej granicy. To będą fortyfikacje, ale przede wszystkim najnowocześniejszy sprzęt. Powołujemy wojska dronowe

– poinformował minister.

Przysięga żołnierzy WOT była także okazją do podziękowania najbliższym za wsparcie, jakiego udzielają na co dzień żołnierzom Wojska Polskiego. Za wychowanie i miłość do Ojczyzny.

Miłość do Ojczyzny wynosi się z domu rodzinnego, z małej ojczyzny w jakiej wyrastamy. I za to bardzo dziękuję. (…) Noszenie munduru to wielki zaszczyt. Polska jest z Was dumna i dziękuje wam za waszą służbę

– podkreślał szef MON.- – -11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek zlokalizowana jest w Krakowie-Rząsce. Dziedziczy tradycje zgrupowania AK “Żelbet”. Powstała w styczniu 2018 roku, składa się z czterech batalionów lekkiej piechoty: Kraków-Rząska 111blp, Oświęcim 112blp, Tarnów 113blp, Limanowa 114blp.Głównym zadaniem 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków w stałym rejonie odpowiedzialności.

