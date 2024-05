Страны ШОС утвердили план совместных действий в сфере туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Страны Шанхайской организации сотрудничества подписали План совместных действий в сфере туризма на 2024-2025 годы. Документ был согласован по итогам встречи руководителей туристских администраций государств-членов ШОС и включает в себя мероприятия по подготовке кадров и продвижению туристских продуктов, по упрощению визовых процедур и повышению безопасности туристских поездок.

В ходе встречи участники также обсудили вопросы продвижения туристского потенциала, внедрения электронной визы и расширения авиасообщения.

«Странам ШОС нужен собственный туристический форум, который позволит участникам туристического сообщества обмениваться опытом в сфере стандартизации и регулирования туристической отрасли, а также координировать планы по развитию маркетинговых кампаний», – отметил заместитель министра Владимир Ильичев.

Общий турпоток России со странами ШОС, по его словам, вырос в 2023 году на 47% и составил более 9 млн поездок.

