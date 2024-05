Дмитрий Чернышенко: Определены победители и призёры девятого сезона Национальной технологической олимпиады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершён девятый сезон Национальной технологической олимпиады, которая входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и проводится при координации Минобрнауки России. Победителями и призёрами стали 441 старшеклассник и 88 студентов из 48 регионов страны.

Финалы школьного и студенческого треков Национальной технологической олимпиады проходили в 11 городах. Старшеклассники соревновались по 41 инженерному направлению, студенты – по 9 технологическим профилям, все направления разрабатываются совместно с ведущими вузами и компаниями. В заключительном туре соревнования приняли участие почти 2 тысячи человек из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии и Турции. Всего заявки на участие в девятом сезоне НТО подали свыше 140 тысяч школьников и студентов.

Организационный комитет олимпиады возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В этом году в Национальной технологической олимпиаде приняло участие максимальное число школьников и студентов за 9 лет её проведения. Общий охват соревнований за всё время превысил 660 тысяч человек. Победителями и призёрами девятого сезона стали более 500 старшеклассников и студентов. Проведение НТО и поддержка молодёжи, занимающейся инженерией, сегодня особенно важны. В новом Указе Президент Владимир Путин обозначил национальную цель – технологическое лидерство. Именно от развития таких способных школьников и студентов зависят будущие технологические достижения и суверенитет нашей страны», − отметил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета НТО Дмитрий Чернышенко.

«В финале олимпиады участники решали прикладные задачи для технологических компаний. Студенты работали над проектами в области машиностроения, цифровизации, генетики, квантовой физики. Не отставали и школьники, которые с помощью искусственного интеллекта занимались поиском новых молекул для создания радиофармпрепаратов, разрабатывали полезные видеоигры для детей, систему управления беспилотным летательным аппаратом. Олимпиада наглядно показывает рост интереса к инженерному делу среди молодёжи. Поддерживая и развивая таланты, мы точно добьёмся технологического лидерства нашей страны», – сообщил Министр науки и высшего образования РФ, заместитель сопредседателей оргкомитета олимпиады Валерий Фальков.

Самыми популярными направлениями девятого сезона НТО у школьников стали «Искусственный интеллект» «Разработка компьютерных игр», «Информационная безопасность», «Автоматизация бизнес-процессов». На одно место в финале по данным направлениям претендовали от 18 до 137 человек. Победители и призёры 28 профилей школьного трека смогут поступить в университеты на льготных условиях – без вступительных экзаменов – или получить 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ. Победители и призёры студенческого трека НТО смогут претендовать на бесплатное обучение в магистратурах университетов, которые выступают организаторами профилей. Также лучших участников ежегодно приглашают на стажировку компании – партнеры олимпиады.

«Победители НТО стремятся получать высшее образование в ведущих университетах России, они выбирают учебные заведения осмысленно. Эта осмысленность во многом сформировалась благодаря тому, что к окончанию школы участники олимпиады успевают попробовать себя во множестве направлений и понять, какие подходят им по‑настоящему. Высшая школа экономики входит в топ университетов, которые выбирают выпускники НТО, но, выступая проектным офисом олимпиады, мы не стремимся забрать себе всех победителей – для нас важно привлечь в команду организаторов НТО как можно больше ведущих университетов и компаний страны и продемонстрировать их возможности талантливым школьникам», – обратил внимание ректор НИУ ВШЭ, заместитель сопредседателей оргкомитета НТО Никита Анисимов.

В топ регионов-лидеров по количеству победителей и призёров НТО вошли Москва (95 человек), Санкт-Петербург (80), Новосибирская область (61), Московская область (28), Приморский край (16), Кемеровская область, Нижегородская и Свердловская области (по 10 человек). Больше всего победителей студенческого трека обучается в НИЯУ МИФИ, ИТМО, НИУ МЭИ, Новосибирском государственном университете, университете «Иннополис».

В рамках НТО для школьников 5–7 классов с 2019 года проводится трек НТО Junior. Его главная задача – заинтересовать школьников средних классов современными технологиями и помочь сделать первые шаги к их освоению. В 2023/2024 учебном году в юниорские соревнования были включены шесть сфер в области космоса, робототехники, искусственного интеллекта, среды обитания, разработки компьютерных игр и виртуальной реальности. Всего заявки на участие в НТО Junior в пятом сезоне подали более 20 тысяч школьников из всех регионов России, а победителями и призёрами стали более 900 учащихся.

Национальная технологическая олимпиада – командные инженерные соревнования для школьников 5–11 классов и студентов колледжей и вузов по широкому спектру технологических направлений. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, при методической поддержке Кружкового движения НТИ совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия – страна возможностей», Агентством стратегических инициатив и Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Проектный офис НТО развернут на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Регистрация на десятый сезон НТО откроется в августе 2024 года.

