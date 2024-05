Александр Новак: В 2024 году сохраняется тенденция к росту численности МСП

Source: MIL-OSI Russian Language News

По итогам последнего обновления реестра субъектов МСП число зарегистрированных малых и средних предприятий превысило 6,5 млн, обновив рекорд с момента начала их учёта. Одновременно количество самозанятых достигло 10,2 миллиона человек. С начала 2024 года сохраняется прошлогодняя тенденция к росту числа предпринимателей: по итогам 2023 года число субъектов МСП выросло до 6,35 млн, прибавив 5,9% по сравнению с 2022 годом.

«В начале 2024 года сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет. Этому способствовала в том числе реализация комплекса мер поддержки сектора МСП в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“, утверждённого Президентом. Выстроенная государством система предусматривает адресность предлагаемых мер и контроль за их эффективностью в регионах. Всё это позволяет поддерживать приоритетные для государства направления и корректировать предлагаемые меры с учётом их эффективности и возникающих вызовов», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

При этом почти половина созданных с начала 2024 года субъектов МСП занята в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительных работах (5,9%).

«По состоянию на 10 мая в реестре МСП зарегистрировано порядка 2,34 миллиона юридических лиц. Из них на долю микропредприятий приходится около 2,14 миллиона единиц, малых – 184 тысячи, и средних предприятий – 18 тысяч. Индивидуальных предпринимателей в стране почти в два раза больше – 4,2 миллиона единиц», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Наиболее массово сектор МСП представлен в столице – своё дело ведут в Москве почти 927 тысяч предпринимателей, в два раза меньше (456 тысяч) – в Московской области. На третьем месте Санкт-Петербург — здесь насчитывается порядка 377 тысяч бизнесменов. Топ-5 регионов замыкают Краснодарский край с результатом 306 тысяч МСП и Свердловская область – почти 214 тысяч. В Юго-Западных субъектах РФ деятельность ведут около 107 тысяч предпринимателей.

«Сегодня малый и средний бизнес является полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места. В 2023 году доля кредитов МСП в общем объёме кредитования достигла 21%. Для сравнения – в 2020 году этот показатель составлял только 10%. При этом в количестве кредитов МСП выросли почти в 2 раза (на 72%) и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

