24.05.2024 Wojskową służbę zdrowia checa szereg inwestycji i zmian w funkcjonowaniu

W piątek (24 maja br.) w wicepremier, minister obrony narodowej spotkał się z kadrą i pracownikami 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

– Wojskowa służba zdrowia to integralny, niezwykle ważny element Wojska Polskiego. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co robią lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, cały personel medyczny i niemedyczny oraz administracyjny w wielu szpitalach wojskowych, w klinikach, przychodniach, w szpitalach uzdrowiskowych. W każdym miejscu, gdzie wojskowa służba zdrowia dociera i służy Wojsku Polskiemu, żołnierzom, ale służy również społeczności lokalnej, tak jak w przypadku 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie

– mówił wicepremier. 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie im. gen. bryg. prof. Mariana Garlickiego jest jedną z najstarszych i najdłużej działających w tej samej lokalizacji instytucją Wojska Polskiego. Na terenie szpitala działa Szpitalny Oddział Ratunkowy, siedem klinik (Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi a także Klinika Okulistyki), sześć oddziałów klinicznych (m.in. Neurologiczny, Gruźlicy i Chorób Płuc, Psychiatryczny, Neurochirurgiczny, Urologiczny i Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych) a także dziesięć Oddziałów Szpitalnych (Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Rehabilitacji Dziennej, Gastroenterologiczny, Reumatologiczno, Endokrynologiczny i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii, Chirurgii Onkologicznej, Oddział Psychiatryczny Dzienny, Diagnostyki i Terapii Izotopowej, Reumatologiczny i Udarowy).

– Od ponad 100 lat działający w Krakowie szpital niesie pomoc wszystkim mieszkańcom miasta, województwa małopolskiego, również pacjentom z całego kraju, którzy tutaj w najlepszych ośrodkach, klinikach znajdują pomoc. Po pierwsze chcę podziękować wszystkim tym, którzy pracują w wojskowej służbie zdrowia, pracują w szpitalach wojskowych, w klinikach, poliklinikach, w szpitalach uzdrowiskowych. Wszędzie tam, gdzie niesiecie pomoc, przygotowujecie i opiekujecie się naszymi żołnierzami. Jesteście w pełnej gotowości do działań, których wymaga współczesny świat, działań niesienia pomocy w różnych zakątkach świata. Jesteście na misjach w polskich kontyngentach wojskowych, udzielacie pomocy również tym, którzy na Ukrainie doznali uszczerbku, tym osobom, które były doświadczone skutkami kataklizmów. Do tego się przygotowujemy, tego się uczymy, to jest nasza powinność. Bardzo ważny jest ten drugi komponent działania tu i teraz dla mieszkańców wspólnot lokalnych, wspólnot samorządowych

– zaznaczył szef MON.

Podczas spotkania z kadrą zarządzającą szpitalem i pracownikami szef MON nakreślił także główne założenia tworzenia wojsk medycznych oraz zmian w wojskowej służbie zdrowia.

– Chciałbym powiedzieć o kilku elementach rozwoju wojskowej służby zdrowia, a bardziej jeszcze o tworzeniu komponentu wojsk medycznych. To jest jeden z punktów programu naszego rządu. Przedstawiałem raport o stanie bezpieczeństwa i o wyzwaniach oraz celach, jakie chcemy osiągnąć. Wczoraj parlament zaakceptował moją informację, a przez to rozumiem też zaakceptował kierunki rozwoju, w tym komponentu wojsk medycznych. Zintegrowanie działania, podnoszenie umiejętności, szkolenie na najwyższym poziomie. Stworzenie komponentu wojsk medycznych z jednostkami do szybkiego reagowania. Chciałbym, żeby na wzór kanadyjski, brytyjski, francuski czy amerykański, oczywiście zachowując odpowiednią proporcję i nasze możliwości, żeby nasze wojska medyczne, komponent wojsk medycznych, oddział szybkiego rozmieszczenia, szybkiego reagowania, mógł w ciągu 24 godzin pojawić się w każdym zakątku świata. (…) Wojska medyczne mogą stać się symbolem polskiego zaangażowania w różne działania poza granicami kraju. Potrzebujemy takiej nie tylko wizytówki, ale skutecznego oddziaływania. Bardzo ważne jest nabywanie umiejętności i korzystanie z doświadczeń. Wojna na Ukrainie to jest wielka tragedia, to jest dramat rodzin, jeżeli bomby lecą na przedszkola, żłobki, szpitale. Nigdy nie wolno przejść do porządku dziennego. To jest nasza cywilizacja, która od lat opowiada się właśnie po stronie pokoju

– zaznaczył wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

– Jest plan rozwoju. Będziemy wzmacniać wszystkie jednostki ochrony zdrowia, które są pod nadzorem Ministerstwa Obrony Narodowej. Będziemy wspierać te wszystkie inicjatywy i budować wojska medyczne na bazie naszych szpitali, naszych doświadczeń, ale będziemy również rozwijać szkolnictwo medyczne. O tym w następnym tygodniu będę mówił na spotkaniu w Łodzi. Będziemy o tym mówić razem z panem ministrem Cezarym Tomczykiem, który nadzoruje właśnie tę sferę wojskowej służby zdrowia u nas w ministerstwie. Dziś o rozwoju nie tylko infrastrukturalnym, ale o budowie wojsk medycznych mówiłem tu w Krakowie, gdzie mamy wielkie tradycje niesienia pomocy i wielką przyszłość. Ta inwestycja zostanie ukończona szybciej niż zakładaliśmy, doinwestujemy ją i planujemy już kolejne nie mniejsze, bo potrzebują tego i mieszkańcy Krakowa i Małopolski, ale najbardziej potrzebuje tego Wojsko Polskie, które liczy już prawie 200 tysięcy żołnierzy służących w polskiej armii

– dodał szef MON.

***

Szpital wojskowy w Krakowie to także 5 zakłady diagnostycznych ( m.in. Analityki Lekarskiej wraz z bankiem krwi, Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego, Radiologii i Diagnostyki Obrazowej czy Zakład Medycyny Nuklearnej) a także Centra leczenia schorzeń ( m.in. Regionalne Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Oddychania-ECMO, Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza, Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka czy Centrum Leczenia Otyłości oraz Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna).

Szpital prowadzi również Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dla dorosłych i dzieci), 31 poradni specjalistycznych oraz ma w swoim zakresie opiekę środowiskową, medycynę pracy i gabinety orzecznicze (21 gabinetów orzeczniczych wojskowo-lekarskie).

