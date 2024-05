Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

WARSZAWA, 24 de mayo de 2024 r. – „Polskie wsparcie dla osób przesiedlonych z powodu trwającej od roku wojny w Sudanie jest kluczowe dla ratowania życia ludzkiego w jednym z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie”, powiedział Wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców (ACNUR). Polski rząd przekazał ACNUR 1 millón de euros (około 4,3 millones PLN) na pilne działania pomocowe mające na celu wsparcie osób przesiedlonych wskutek wojny w Sudanie, które niezwłocznie potrzebują większej ilości pomocy humanitarnej.

„Po wzorcowej reakcji na kryzys uchodźczy związany z przybyszami z Ukrainy Polska poszła o krok dalej w skali światowej, wspierając ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów w Sudanie”, powiedział Kevin J. Allen, przedstawiciel ACNUR w ce. „Taki wyraz międzynarodowej solidarności – i de facto przywództwo humanitarne – jest inspirujący i przypomina, że ​​Polska w coraz większym stopniu staję się globalnym graczem”.

Podczas konferencji humanitarnej w Paryżu z 15 kwietnia Polska oraz 32 innych państw i organizacji zobowiązały się do przekazania 2 miliardów EUR (około 8,6 miliarda PLN) na wsparcie ludności cywilnej w Sudanie oraz osób, które y się w sąsiadujących krajach.

„Jeżeli chodzi o potrzeby humanitarne w Sudanie, mierzymy się z jedną z najtrudniejszych sytuacji i jednym z najpoważniejszych kryzysów przesiedleńczych w Afryce. W Polsce przyjęliśmy milion uchodźców z Ukrainy, wobec czego jesteśmy świadomi znaczenia wsparcia dla przesiedlonej ludności zmuszonej do ucieczki z powodu konfliktów zbrojnych w innych częściach świata”, powiedziała Wiceminister Spraw Zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef na konferencji w sprawie przekazania środków na rzecz Sudanu.

Konflikt w Sudanie doprowadził do tej pory do przymusowego przesiedlenia 6,7 ​​millones de ludzi w tym kraju. Ponadto 1,8 millones de uciekło przez granice Sudanu do Republiki Środkowoafrykańskiej, Czadu, Egiptu, Etiopii i Sudanu Południowego. Liczba ta obejmuje uchodźców i osoby zmuszone do przedwczesnego powrotu do swoich krajów. Większość z nich żyje w oddalonych regionach bez dostępu do żywności i podstawowych usług medycznych. Podczas gdy sytuacja humanitarna nadal się pogarsza, wsparcie finansowe pozostaje krytycznie niskie i niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby w Sudanie i krajach sąsiednich.

ACNUR wraz z partnersami ONZ pozostaje w Sudanie, aby wspierać jego mieszkańców, i kontynuuje działania wszędzie tam, gdzie ma bezpieczny dostęp. W Chartumie, Darfurze i Kordofanie ACNUR współpracuje z lokalnymi partnersami, liderami uchodźców i sieciami ochrony opartymi na społecznościach lokalnych w celu monitorowania potrzeb i udzielania pomocy. Biuro Aqucr Jest Również Obecne W takich Prowincjach Jak: Prowincja Morze Czerwone, Prowincja Północna, Nil Biały, nil błękitny, al-kadarif i kassala przyjmujących setki tysięcy ubhodców, kti Fliktem.

W ślad za niedawnym zobowiązaniem na rzecz Sudanu Polska ogłosiła, że ​​dodatkowo wesprze działania ACNUR w Armenii kwotą 250 000 USD (około 997 000 PLN).

MIL OSI