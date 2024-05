Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ключевой вопрос повестки – изменения в налоговом законодательстве. Как отметила Татьяна Голикова, важно выстроить справедливую налоговую систему, учесть интересы граждан и сторон социального партнёрства.

С сообщением по данному вопросу выступил статс-секретарь – заместитель Министра финансов России Алексей Сазанов.

Стороны обсудили концептуальные подходы к изменениям в налоговом законодательстве и отмечают положительную практику предварительного обсуждения на РТК. Поддерживая в целом необходимость налоговых изменений, стороны приветствуют введение дифференцированной шкалы НДФЛ, сделав её более плавной.

Стороны отмечают необходимость налогового вычета семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокие доходы.

Дополнительные доходы должны пойти на обеспечение приоритетных расходов, направленных на поддержку семей с детьми и решение социальных вопросов.

Стороны поддерживают отмену «курсовых» пошлин и изменение налогообложения прибыли с учётом стимулирования инвестиций через федеральные налоговые вычеты, а также устранение налоговых лазеек.

Стороны поддерживают необходимость дальнейшей совместной работы в рамках рассмотрения проекта соответствующего закона.

На заседании был также рассмотрен и поддержан сторонами проект постановления Правительства «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. №362». Законопроектом предложено расширить перечень работодателей, которым предоставляется субсидия на частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы работникам, привлечённым из другой местности. Список таких организаций предлагается расширить за счёт предприятий, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, требующие массового привлечения работников из другой местности. Предложенные изменения посодействуют привлечению работников в значимые для экономики организации.

Члены комиссии также обсудили подготовку и проведение детской летней оздоровительной кампании в 2024 году. В ходе заседания было отмечено, что в текущем году на отдых и оздоровление планируется направить 5 350 825 детей, в том числе 1 491 281 ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, 115 830 детей участников специальной военной операции, а также 1 111 403 ребёнка из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Общий объём финансирования, запланированный на организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году, составляет почти 77 млрд рублей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI