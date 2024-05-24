Финансовые новости: «Обзор финансовой стабильности» № 1 (24) • IV квартал 2023 – I квартал 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Банк России публикует два раза в год (в мае и ноябре) «Обзор финансовой стабильности», в котором описываются уязвимости финансовой системы, анализируются потенциальные шоки и дается оценка устойчивости к ним финансовых организаций.
Шок — это событие, которое может привести к сбоям или прекращению функционирования части финансовой системы.
Уязвимость — это свойство экономики, которое:
- отражает накопленные дисбалансы в экономике;
- может увеличивать вероятность шока;
- вследствие шока может привести к системным сбоям.
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