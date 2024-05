Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Банк России публикует два раза в год (в мае и ноябре) «Обзор финансовой стабильности», в котором описываются уязвимости финансовой системы, анализируются потенциальные шоки и дается оценка устойчивости к ним финансовых организаций.

Шок — это событие, которое может привести к сбоям или прекращению функционирования части финансовой системы. Уязвимость — это свойство экономики, которое: отражает накопленные дисбалансы в экономике;

может увеличивать вероятность шока;

вследствие шока может привести к системным сбоям.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI