Узнай первым финалистов Лиги КВН ГУУ

31 мая 2024 года в Актовом зале пройдут игры Полуфинала юбилейного сезона Лиги КВН ГУУ.

Команды впервые за этот сезон сыграют сразу три конкурса: приветствие, ситуацию с жюри и сложную ситуацию.

Ваша поддержка как никогда важна, ведь до главного события сезона остался всего один шаг.

Встречаемся 31 мая в 16:00 и 19:00 в Актовом зале ГУУ.

Гостям не из ГУУ необходимо пройти регистрацию. Не забудьте взять паспорт для прохода на территорию университета.

Проведем последний день весны вместе!

