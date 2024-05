Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Татьяна Голикова приняла участие в открытии 65-го летнего трудового сезона «Российских студенческих отрядов» Татьяна Голикова приняла участие в открытии 65-го летнего трудового сезона «Российских студенческих отрядов» Татьяна Голикова приняла участие в открытии 65-го летнего трудового сезона «Российских студенческих отрядов» Татьяна Голикова приняла участие в открытии 65-го летнего трудового сезона «Российских студенческих отрядов» Предыдущая новость Следующая новость Татьяна Голикова приняла участие в открытии 65-го летнего трудового сезона «Российских студенческих отрядов»

24 мая у стен научной библиотеки Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова состоялось открытие юбилейного трудового сезона «Российских студенческих отрядов». В мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек: участники движения из Москвы и Московской области, командные составы всероссийских трудовых проектов организации, партнёры, работодатели, представители власти.

«В юбилейный год число школьников и студентов в отрядах будет исчисляться сотнями тысяч человек. Это огромное количество молодёжи, которая готова работать во благо своей страны. Вы всегда стояли в авангарде трудовых достижений, внесли огромный вклад в развитие нашей Родины. Все самые масштабные стройки, мероприятия, проекты ни 65 лет назад, ни сейчас не обходятся без вашего участия. Ваш труд и неравнодушное отношение к делу сегодня очень важны. За вами – будущее России!» – обратилась к участникам Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«»Российские студенческие отряды» выезжают в свой юбилейный трудовой сезон и будут работать во всех отраслях экономики. За 65-летнюю историю движение студенческих отрядов стало самым массовым, ярким и уникальным трудовым движением в России. Несколько поколений молодёжи получили свою первую работу именно в студенческих отрядах. «Российские студенческие отряды» сегодня – это не только возможность впервые попробовать себя в профессии, выйти на рынок труда, но и развить «мягкие навыки», которые сегодня так востребованы, получить возможность участвовать в самых масштабных проектах нашей страны. Президент Владимир Путин много говорит о важности российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, о создании условий для гармонично развитой, социально ответственной личности. «Российские студенческие отряды» сегодня отвечают всем этим требованиям и создают условия для реализации потенциала каждого молодого человека через труд», – отметил Михаил Киселёв, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель правления «РСО».

В юбилейный год «Российских студенческих отрядов» старт трудового сезона будет дан у стен научной библиотеки МГУ им. М.В.Ломоносова, именно оттуда 65 лет назад 339 студентов-добровольцев физического факультета в составе первого студенческого отряда отправились в Казахстан, на целину.

Во время торжественного открытия состоялась сдача рапорта руководителя центрального штаба «РСО» Дмитрия Парамонова Заместителю Председателя Правительства Татьяне Голиковой. В программе открытия трудового сезона также прошёл парад знамён и флагов. Одним из важных моментов стало вручение путёвок на всероссийские проекты – документов, свидетельствующих о направлении отряда на работу на трудовой объект. По окончании мероприятия 3 тысячи участников приняли участие во флешмобе и выстроились в форме звезды – символа юбилейного года «Российских студенческих отрядов».

«Нами была проделана большая работа по подготовке к юбилейному трудовому сезону. По программе профессионального обучения дополнительную рабочую специальность получили 33 тысячи студентов, запущена массовая пиар-компания по всей стране, идёт конкурс на лучший студенческий отряд страны с призовым фондом 10 млн рублей, подписано 16 соглашений о сотрудничестве между „Российскими студенческими отрядами“ и регионами, начала свою работу платформа „Личный кабинет бойца“ на нашем сайте, которая позволит автоматизировать нашу работу. Также запустили работу корпоративного университета „РСО“ для систематизации образовательных программ», – сказал Дмитрий Парамонов, руководитель (командир) центрального штаба «Российских студенческих отрядов», член Общественной палаты Российской Федерации.

Открытие трудового семестра является традиционным торжественным мероприятием «Российских студенческих отрядов» перед началом трудового сезона.

Летом 2024 года в трудовой сезон студенческих отрядов выйдут несколько сотен тысяч человек, это студенты высших и средних образовательных организаций, а также подростки в возрасте от 14 лет. Молодые люди будут трудоустроены в ведущие компании и госкорпорации страны: холдинг «РЖД», объекты «Газпрома», «Росатома», «Оргэнергостроя», «Россети», в группу компаний «ЭкоНив», проведут лето в «Артеке» и «Орлёнке», отеле Mriya Resort & Spa в Крыму и др. В этом году «Российские студенческие отряды» организуют около 100 трудовых проектов, более 40 из которых имеют статус всероссийских. Работа будет организована по направлениям: строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные отряды, отряды железнодорожного транспорта, медицинские и производственные отряды, трудовые отряды подростков. На сегодняшний день региональные отделения студенческих отрядов существуют в 82 регионах страны.

В преддверии торжественного открытия трудового сезона состоялось второе заседание организационного комитета по празднованию в 2024 году 65-летия движения студенческих отрядов Российской Федерации и 20-летия с момента учреждения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Первое заседание организационного комитета состоялось в октябре 2023 года. Тогда мы утвердили план основных мероприятий по подготовке и проведению юбилейного года. Мы запланировали 66 мероприятий, которые направлены на вовлечение молодого поколения в трудовое движение и популяризацию труда в целом. Функции по организационно-методическому сопровождению подготовки и реализации мероприятий были возложены на „Российские студенческие отряды“, которые успешно справились с поставленными задачами. Организационным комитетом действительно проделана большая фундаментальная работа, плоды которой мы все уже видим. Благодарю каждого за неоценимый вклад в популяризацию труда среди молодёжи», – отметила Татьяна Голикова.

Официальный старт мероприятиям юбилейного года был дан в феврале, на международном карьерном форуме «Труд крут». Мероприятие прошло в 65 регионах страны и объединило более 75 тысяч участников – школьников, студентов и молодых специалистов. Также 1 мая было проведено первое тематическое шествие «Май! Труд крут!» на ВДНХ. В нём приняли участие более 10 тысяч человек. Ещё одно основное мероприятие юбилейного года стартует сегодня – это Всероссийский трудовой семестр. Впервые проводится Всероссийский конкурс на лучший студенческий отряд по направлениям деятельности.

«Хочется поблагодарить весь состав организационного комитета, партнёров, работодателей, исполнительные органы власти за содействие в достижении результатов по итогам первого полугодия. Впереди вторая половина года и основные события: трудовой семестр и всероссийский слёт студенческих отрядов. И мы не останавливаемся на достигнутом. Обсудили ряд мероприятий и дополнительных мер, которые сегодня требуются для популяризации идеи труда среди молодёжи и созданию привлекательных условий для будущих молодых специалистов на рынке труда. Также „Российские студенческие отряды“ выступили с инициативой об учреждении совместной награды с Минтрудом России „За трудовой вклад“ для создания условий мотивации и поощрения людей за трудовые достижения на благо страны», – отметил Михаил Киселёв, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель правления «Российских студенческих отрядов».

«Движение студенческих отрядов – это часть жизни нашей молодёжи. Это путь к будущей карьере. Ничего так не сплачивает молодых людей, как совместный труд, работа, трудности. Это всегда было и есть сейчас. Я очень рад, что старт юбилейному трудовому семестру мы даём у стен МГУ», – отметил Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Итоги празднования юбилейного года студенческих отрядов будут подведены на Всероссийском слёте студенческих отрядов в Москве. Мероприятие пройдёт в период с 22 по 24 ноября, в нём примут участие 12,5 тысяч человек. Также в рамках юбилейного года впервые состоится вручение национальной премии в области создания условий и поддержки трудоустройства молодежи «Труд крут».

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие нашей страны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI