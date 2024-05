Суперкомпьютер «Оракул» на базе НГУ стал финалистом премии CIPR Digital-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Суперкомпьютер «Оракул» на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) стал финалистом ежегодной деловой премии в области цифровых технологий CIPR Digital. В 2024 году было подано 480 заявок на участие в премии от ведущих российских компаний, ведомств и субъектов РФ. В составе жюри CIPR Digital — Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Рената Абдулина, председатель Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования; Сергей Наквасин, директор Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве России; Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» и другие представители ИТ-отрасли. По итогам голосования экспертов и жюри, новосибирский суперкомпьютер «Оракул» занял почетное 2 место в номинации «Цифровой прорыв в промышленности».

Суперкомпьютер «Оракул» находится в Центре Национальной технологической инициативы (НТИ) по Новым функциональным материалам на базе НГУ (ЦНФМ). Его назначение — ускорить как разработку новых типов материалов, так и проектирование на их основе изделий для промышленных предприятий. Суперкомпьютер позволяет сотрудникам ЦНФМ сократить время на выполнение сложных математических расчетов в среднем в 10-12 раз и таким образом увеличить количество выполняемых заказов в месяц в среднем на 30%. Как следствие, ЦНФМ имеет возможность повысить свою значимость среди заказчиков наукоемких исследований и увеличить объем средств, поступающих в университет.

— Основная задача нашего Центра — создание и ускоренный вывод на рынок новых типов материалов и продуктов на их основе, которые найдут применение при проектировании деталей, конструкций и изделий в авиационной, космической, энергетической и других отраслях. Поэтому при реализации проекта суперкомпьютера мы обращали особое внимание не только на высокую производительность вычислительного кластера, но и на наличие отечественной компонентной базы и программного обеспечения. Мы ценим профессионализм команды компании K2Tex, которая решила задачу формирования такой сложной архитектуры суперкомпьютера. Мы дальше вместе работаем над развитием и масштабированием суперкомпьютера для достижения целей Центра, — отмечает и.о. директора ЦНФМ Тимур Бъядовский.

HPC-кластер потребовался Центру НТИ для разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами. В их числе — инновационные композиционные электрохимические покрытия, перспективные магнитные и огнеупорные материалы. Кроме того, вычислительные мощности «Оракула» необходимы для ключевых проектов Центра НТИ, связанных с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). К ним относятся разработка прототипа цифрового паспорта материала и его информатизация (материал как элемент Интернета вещей), создание цифровых двойников технологических процессов.

— В последние годы у нас значительно выросло число запросов на суперкомпьютерные вычислительные кластеры, причем это как пилотные, так и промышленные внедрения. Ведь если раньше западные производители предлагали их как моновендорные решения в отлаженных конфигурациях, то сегодня суперкомпьютер — это штучная работа, выполненная с учетом уникальных запросов заказчика. Эксперты К2Тех самостоятельно подобрали компоненты и спроектировали архитектуру «Оракула» под задачи Центра НТИ в соответствии с требованиями импортозамещения. В условиях роста спроса мы не стоим на месте: постоянно повышаем уровень экспертизы команды и подключаем к ней все больше специалистов. И в перспективе логичным шагом будет вывести наши компетенции по HPC-кластерам в отдельное подразделение, — заявляет руководитель направления ИТ-инфраструктуры К2Тех Алексей Зотов.

Эксперты К2Тех развернули суперкомпьютер на 11 узлах. При этом заложенные решения позволяют масштабировать построенный кластер. Вычислительная подсистема состоит из 392 процессорных ядер, установленных в 7 высокопроизводительных серверах. Обмен данными между серверами обеспечивает первый российский интерконнект «Ангара» разработки АО «НИЦЭВТ». Номинальная скорость передачи данных — не менее 75 Гбит/c, без блокировок и с низкими задержками. Ожидаемая пиковая производительность суперкомпьютера — не менее 47 Тфлопс. Отказоустойчивая подсистема хранения построена на базе платформы OpenZFS с доступом по протоколу NFS. Вместимость хранилища — не менее 40 Тбайт данных. Система управления кластером на основе СПО размещена на ресурсах платформы виртуализации zVirt российского разработчика Orion soft. Также К2Тех спроектировал систему электроснабжения на российских источниках бесперебойного питания Mirotek для непрерывного питания оборудования вычислительного кластера.

О премии CIPR Digital:

Премия CIPR Digital — ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, направленная на популяризацию российских проектов и разработок в области экономики данных. Премия традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). CIPR Digital-2024 проходит при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, Минприроды России и АНО «Цифровая экономика».

О центре НТИ по Новым функциональным материалам:

Центр компетенций НТИ «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» создан в 2021 году на базе Новосибирского государственного университета по результатам конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1251 от 16.10.2017. Основной миссией Центра является создание единой цифровой платформы технологий и инструментов разработки функциональных материалов с заданными свойствами и изделий из них, существенно влияющих на рыночный потенциал конечных продуктов мировых рынков НТИ и технологических проектов-маяков.

О компании К2Тех:

К2Тех – эксперт ИТ-рынка по системной интеграции, разработке программных решений и сервисной поддержке. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.

