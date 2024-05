Студенческие отряды Политеха открыли 76 трудовой сезон

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 мая в СПбПУ состоялась торжественная линейка, на которую пришли студенческие отряды Политеха. Бойцы и кандидаты вновь собрались у памятника «Погибшим политехникам», чтобы получить путёвки в 76 трудовой сезон. Линейку посетили ректор университета Андрей Рудской и ведущий специалист Музея истории СПбПУ, ветеран отрядного движения Виталий Майзель, чтобы сказать такие нужные напутственные слова.

Для студенческих отрядов Политеха первое трудовое лето началось в далеком 1948 году, когда 330 студентов тогда ещё Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина выехали на строительство Алакусской ГЭС в Ленинградской области. Это стало отправной точкой истории отрядного движения.

С тех пор линейка открытия трудового сезона также стала доброй традицией в вузе. Этим летом в разные регионы нашей страны отправятся 25 студенческих отрядов — всего более 670 человек. В их составе как опытные бойцы, так и те, кому только предстоит узнать, что такое сезон студенческого отряда. Им предстоит освоить профессии строителей, вожатых в детских лагерях, специалистов по сельскому хозяйству, археологов, проводников поездов и сотрудников гостиничного сервиса.

Мероприятие началось с зажигательного флешмоба от СПО «Алые Паруса», после которого начался традиционный красочный марш студентов, гордо несущих флаги своих отрядов. Затем ректор Политехнического университета начал выдавать долгожданные путевки линейным отрядам в третий трудовой семестр.

После этого участник движения Михаил Душкин из СПО «Алые Паруса» выступил с песней «Ты — боец Политеха». Знакомые слова были тут же подхвачены остальными участниками движения.

С напутственными словами обратилась и командир штаба студенческих отрядов СПБПУ Мария Сверчкова. Она пожелала ребятам верить в свои силы, удачу и людей, с которыми они будут идти бок о бок.

Линейка открытия завершилась, а это означает, что совсем скоро отряды Политеха отправятся в своё лучшее трудовое лето.

